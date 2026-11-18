33.600 € de deuda resueltos en Badalona (Barcelona, Cataluña) por Repara tu Deuda - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 18 de noviembre de 2026.- 33.600 euros es el importe de la deuda que ha conseguido cancelar una vecina de Badalona (Barcelona, Cataluña) gracias a la intervención de Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. La afectada llegó a una situación de insolvencia después de atravesar graves dificultades familiares, una separación sentimental y una etapa de ingresos insuficientes que la obligó a regresar al domicilio de sus padres.

Una pérdida familiar que desencadenó años de dificultades económicas

El origen de los problemas se remonta al fallecimiento de su único hijo en un accidente, un acontecimiento que afectó profundamente a la estabilidad familiar. Su marido desarrolló problemas de alcoholismo y el negocio que gestionaba comenzó a atravesar dificultades hasta acumular numerosas obligaciones pendientes. Tras la separación sentimental, las deudas quedaron repartidas entre ambos cónyuges, lo que dejó a la afectada con compromisos económicos que no podía atender con normalidad.

La situación se complicó debido a sus ingresos reducidos, ya que trabajaba a media jornada. Los abogados de Repara tu Deuda Abogados recogen que estas circunstancias obligaron a la parte deudora a volver a vivir con sus padres, una decisión que evidencia hasta qué punto había perdido capacidad para sostenerse económicamente. Pese al apoyo familiar, las cuotas pendientes continuaron absorbiendo buena parte de sus recursos.

Para intentar cumplir con los pagos, comenzó a utilizar tarjetas de crédito. Sin embargo, esta solución terminó agravando el problema. La explicación del caso señala que el alto volumen de créditos solicitados y el incremento de sus intereses por demora provocaron un aumento progresivo del endeudamiento. A las obligaciones anteriores se sumaron nuevas cantidades que ya no podía devolver con sus ingresos habituales. La intervención del despacho permitió tramitar la cancelación de los 33.600 euros mediante la Ley de Segunda Oportunidad.

Una herramienta legal para particulares y autónomos que no pueden afrontar sus deudas

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015 para ofrecer una salida jurídica a particulares y autónomos en situación de insolvencia. Está dirigida a perfiles muy diversos: personas que han perdido su empleo, trabajadores con ingresos insuficientes, pequeños empresarios cuyos negocios no prosperaron o ciudadanos que han asumido obligaciones económicas tras una ruptura familiar.

Para acogerse al mecanismo es necesario acreditar una situación de insolvencia actual o inminente, actuar de buena fe, facilitar la documentación requerida y cumplir las condiciones legales relativas a antecedentes penales y procedimientos anteriores. Repara tu Deuda Abogados realiza un estudio inicial gratuito para comprobar la viabilidad de cada caso y explicar al interesado las posibilidades de acceder a la exoneración.

Desde su creación en septiembre de 2015, Repara tu Deuda Abogados cuenta con un equipo joven y dinámico de profesionales especializados en la Ley de Segunda Oportunidad. Quienes han recurrido a sus servicios destacan especialmente la profesionalidad de sus abogados, la atención cercana, la claridad de las explicaciones y el acompañamiento durante las distintas fases del procedimiento. También valoran la confianza transmitida por el equipo y su capacidad para abordar situaciones económicas complejas con sensibilidad y rigor jurídico.

Para esta vecina de Badalona, dejar atrás las obligaciones pendientes representa también la posibilidad de recuperar autonomía después de haber tenido que apoyarse económicamente en su familia.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.



Emisor: Repara tu Deuda Abogados

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