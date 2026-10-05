44.928 € de deuda perdonados a un vecino de Miraflores de la Sierra (Madrid, Comunidad de Madrid) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de octubre de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en España en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 44.928 euros en Miraflores de la Sierra (Madrid, Comunidad de Madrid). El procedimiento pone fin a una situación económica que comenzó con un proyecto profesional compartido y que, tras una separación, terminó convirtiéndose en una carga imposible de asumir.

Un proyecto compartido que cambió por completo tras la separación

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el origen de la insolvencia estuvo en un préstamo personal solicitado por una mujer para abrir un estudio de fotografía junto a quien entonces era su pareja. Mientras ambos compartían el proyecto y los gastos cotidianos, las obligaciones económicas podían mantenerse dentro de cierto equilibrio.

La separación cambió ese escenario. La clienta tuvo que asumir la totalidad del crédito vinculado al negocio y, paralelamente, afrontar sola gastos esenciales que hasta entonces eran compartidos. Con menos margen para responder a todos los pagos, comenzó a recurrir a nuevos créditos para cubrir las cuotas pendientes y atender sus necesidades mensuales.

Esta solución acabó generando el efecto contrario al que buscaba: las obligaciones se acumularon y los intereses incrementaron progresivamente las cantidades pendientes. Llegó así a una situación de insolvencia en la que ya no podía atender de manera ordinaria los compromisos adquiridos.

De analizar la viabilidad a construir una salida que continúe después de la deuda

La Ley de Segunda Oportunidad, vigente en España desde 2015 y con antecedentes en el modelo estadounidense conocido como Fresh Start, está dirigida a particulares y autónomos que no pueden afrontar sus obligaciones y cumplen los requisitos establecidos. Repara tu Deuda comienza con un estudio previo y gratuito de viabilidad, en el que analiza junto al interesado si su situación permite acogerse a este mecanismo.

Entre los beneficios asociados al procedimiento se encuentran, según cada caso y dentro de los límites legales aplicables, la cancelación total de deudas, la posibilidad de actuar sobre determinadas obligaciones de los avalistas, la paralización de llamadas de reclamación, la suspensión de embargos en nómina y la posterior actualización o cancelación de datos en registros de morosidad como ASNEF.

Una vez iniciado el procedimiento, el acompañamiento continúa mediante MyRepara, una herramienta que permite consultar la evolución del expediente, seguir sus distintas fases, aportar documentación y mantener el contacto con los especialistas del despacho. La idea es que el cliente pueda conocer en qué punto se encuentra su proceso mientras avanza hacia la resolución de su situación económica.

Ese seguimiento cobra especial sentido en casos como el de Miraflores de la Sierra, donde la insolvencia apareció después de que unas circunstancias personales alteraran un equilibrio económico previo. Contar con información sobre la evolución del procedimiento permite afrontar cada etapa con una mayor comprensión de los pasos que se están dando y de lo que supone avanzar hacia una nueva situación financiera.

El objetivo es que superar una situación de insolvencia no sea únicamente cerrar un procedimiento, sino disponer de una base desde la que recuperar estabilidad. Para esta mujer, la cancelación marca precisamente ese cambio de etapa. “Una segunda oportunidad cobra verdadero sentido cuando el final de las deudas deja espacio para volver a hacer planes”.

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