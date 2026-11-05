El 71 % del alumnado que utiliza IA para los deberes ha entregado trabajos generados de forma automática

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(Información remitida por la empresa firmante)

El 98 % de los profesores españoles afirma haber detectado esta práctica entre sus estudiantes y el 68 % se encuentran con ella al menos una vez a la semana, según el Informe sobre el Futuro de la Educación de GoStudent

Madrid, 5 de noviembre de 2026.- El 71 % de los alumnos españoles que utilizan inteligencia artificial (en adelante IA) para sus deberes reconoce haber entregado contenido generado por estas herramientas como si fuera propio. Así lo revela el último Informe sobre el Futuro de la Educación de GoStudent, elaborado a partir de una encuesta a 3.000 familias y estudiantes, y 300 docentes de seis países europeos, que pone de manifiesto la brecha entre la rápida incorporación de esta tecnología a los hábitos de estudio y su enseñanza en las aulas.



La tendencia contrasta con la de Italia, donde el 43 % de los encuestados asegura no haber presentado nunca trabajos generados por IA como propios. Lejos de tratarse de una práctica ocasional, el 46 % del alumnado español admite hacerlo al menos una vez a la semana. Además, casi ocho de cada diez (78 %) alumnos españoles utilizan ya IA para realizar sus tareas escolares, pero solo el 23 % ha recibido formación estructurada sobre cómo utilizarla.



El 56 % de los docentes españoles no confía en que la mayoría de sus estudiantes pueda redactar una redacción completa desde cero sin ayuda de IA, mientras que el 58 % expresa la misma preocupación respecto a resumir textos o apuntes. En otras tareas académicas, el 48 % cuestiona que sus alumnos puedan resolver un problema matemático paso a paso sin estas herramientas y el 42 % duda de su capacidad para desarrollar ideas originales para un proyecto creativo.



Respecto a la detección de la entrega de trabajos hechos con IA, el 98 % confirma haberse encontrado con alumnos que presentan trabajos generados como si fueran suyos. Además, el 68 % afirma detectar esta situación al menos una vez por semana. El 82 % de los profesores encuestados se siente capaz de identificar un trabajo generado por IA.



Mientras la IA se incorpora a los hábitos de estudio, su enseñanza formal sigue siendo minoritaria. Según el informe, la formación sobre IA en el aula es limitada: el 36 % de estudiantes señala que sus profesores simplemente han mencionado esta tecnología en clase, sin dedicarle una formación específica, mientras que el 37 % asegura no haber recibido ningún tipo de enseñanza sobre IA.



"Nos enfrentamos al reto de enseñar a los estudiantes a utilizar la IA sin perder la capacidad de pensar por sí mismos. La tecnología puede ayudarles a resolver dudas y explorar nuevas ideas, pero no debe sustituir el proceso de comprender y razonar sus propias respuestas. La prioridad debe ser integrar la IA de manera que refuerce el aprendizaje, en lugar de convertirla en una simple muleta para terminar las tareas más rápido", señala Felix Ohswald, CEO y cofundador de GoStudent.

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