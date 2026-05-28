El 77% de los usuarios teme quedarse sin batería antes de llegar a niveles críticos, según FireVolt

FireVolt at MWC - FireVolt

(Información remitida por la empresa firmante)

La ansiedad por la batería se está convirtiendo en una realidad del día a día digital. Un nuevo estudio realizado por FireVolt, la mayor red de power banks compartidos en España, revela que la mayoría de los usuarios de smartphones empieza a preocuparse por quedarse sin batería mucho antes de lo que cabría esperar

Barcelona, 28 de mayo de 2026.- Con motivo de su participación en el MWC Barcelona, donde FireVolt actuó como socio tecnológico, la compañía desplegó 23 estaciones de carga en el recinto, con una flota total de más de 1.100 power banks, y llevó a cabo la encuesta in situ.



Según el estudio, un llamativo 77% de los usuarios empieza a preocuparse por la batería mucho antes de que alcance niveles críticos: el 22% ya se muestra inquieto con un 40% de batería, cifra que aumenta a más de la mitad (55%) cuando el nivel desciende al 20%. Esto confirma que el temor a quedarse sin batería comienza cuando el móvil aún conserva suficiente autonomía.



Los datos también muestran la rapidez con la que se consume la batería durante jornadas de alta intensidad, como grandes ferias o congresos:



• El 33% de los encuestados termina el día con entre un 20% y un 40% de batería

• El 24% se queda con entre un 10% y un 20%

• El 19% finaliza el día con menos del 10%

• Solo el 24% conserva más del 40%



Cómo reaccionan los usuarios cuando la batería baja

Cuando el nivel de batería desciende, los usuarios reaccionan de distintas formas. Casi la mitad de los encuestados (48%) activa el modo de ahorro de energía, mientras que el 36% busca un power bank y el 27% intenta encontrar un enchufe. Al mismo tiempo, el 33% simplemente espera que su teléfono aguante hasta el final del día, a pesar de ya sentirse preocupado por la carga restante.



Un teléfono sin batería implica perder acceso a servicios cotidianos

El estudio también pone de relieve hasta qué punto la vida moderna depende del smartphone.



Cuando el teléfono se apaga, los encuestados señalan estos como principales problemas:



• 23% — no poder realizar pagos

• 24% — perder acceso a la navegación o mapas

• 32% — no poder contactar con otras personas

• 18% — no poder acceder a entradas o códigos QR



Estos resultados muestran cómo el smartphone actúa cada vez más como cartera, herramienta de navegación, medio de comunicación e identidad digital.



"Vemos FireVolt como algo más que un servicio: se está convirtiendo en parte de la infraestructura urbana en España, al igual que los sistemas de bicicletas compartidas o el Wi-Fi público, diseñado para mantener a las personas conectadas en cualquier lugar. Nuestro objetivo es expandir la red a miles de estaciones en todo el país, sentando las bases de una experiencia urbana más conectada", afirma Mikhail Golubev, Managing Partner y cofundador de FireVolt.



Información sobre FireVolt

FireVolt, fundada en 2024, opera la mayor red de power banks compartidos en España, con más de 1.000 estaciones de carga ya instaladas en bares, restaurantes, espacios de ocio y nodos de transporte. Los usuarios pueden alquilar un power bank directamente desde el terminal mediante tarjeta, Apple Pay o Google Pay, sin necesidad de descargar una aplicación, y devolverlo posteriormente en cualquier otra estación.



Encuesta realizada a un total de 517 participantes: 117 entrevistados durante el MWC Barcelona 2026 y 400 mediante encuesta online.

Contacto

Emisor: FireVolt

Nombre contacto: Diana Akchurina

Descripción contacto: FireVolt/PR Manager

Teléfono de contacto: 34622202029