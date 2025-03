7Pines Resort Ibiza da la bienvenida a Bardia Torabi como nuevo Director General

(Información remitida por la empresa firmante)

Ibiza, 6 de marzo de 2025.

El renombrado 7Pines Resort Ibiza, parte de la colección Destination by Hyatt, se complace en anunciar la incorporación de Bardia Torabi como nuevo Director General. Con una sólida trayectoria en el sector internacional de lujo en hospitalidad, Torabi asumirá la dirección de este emblemático resort, con el objetivo de continuar con su exitoso desarrollo, aportando su enfoque innovador y estratégico. Torabi tomará el relevo de Afonso Cunha, anterior Director General, quien ha iniciado un nuevo reto profesional en Banyan Tree Mayakoba, en México.

A lo largo de su carrera, Bardia Torabi ha ocupado cargos clave en algunos de los hoteles más prestigiosos del mundo. Entre sus experiencias destacan el Hotel Adlon Kempinski en Berlín, el Hotel Vier Jahreszeiten en Múnich, The Ritz-Carlton en Berlín, The Ritz-Carlton Sharq Village en Doha y el Roomers en Múnich. Su liderazgo ha sido clave en la reposición y reorientación de varias marcas galardonadas, destacando por su incansable pasión por la innovación, la excelencia y las experiencias auténticas para los huéspedes.



Antes de unirse a 7Pines Hotels & Resorts, Torabi ocupó el cargo de Vicepresidente de Área en Lindner Hotel Group, donde desempeñó un papel fundamental en la expansión de la marca lifestyle me and all hotels, recientemente adquirida por Hyatt. Su liderazgo visionario fue determinante para consolidar esta marca como un referente en el sector. Su experiencia y visión estratégica lo posicionan como el perfil ideal para liderar el 7Pines Resort Ibiza, llevando a cabo un enfoque renovado para seguir consolidando su posición como uno de los destinos más exclusivos de la isla.



"Es un honor para mí unirme a 7Pines Resort Ibiza y tener la oportunidad de contribuir al desarrollo de este lugar único, con su impresionante vista de la mágica isla de Es Vedrà. Mi objetivo es seguir mejorando la experiencia de los huéspedes, potenciar el enfoque en la sostenibilidad y resaltar la rica diversidad cultural de Ibiza," comentó Bardia Torabi.



Carlos Fritz, Vicepresidente de Área para 7Pines Hotels & Resorts y L-Collection, destacó: "Conozco a Bardia Torabi desde hace más de doce años y me complace enormemente que se una a nosotros como Director General de nuestro resort insignia en Ibiza. Su pasión por la innovación, la excelencia y las experiencias auténticas sin duda contribuirá al crecimiento de 7Pines Hotels & Resorts y fortalecerá nuestra presencia en la isla."

Con la llegada de Torabi, 7Pines Resort Ibiza refuerza su compromiso con el servicio de excelencia, las experiencias auténticas y las innovaciones sostenibles, consolidándose como uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo.



Sobre 7Pines Resort Ibiza

Ubicado en el borde de un bosque de pinos que bordea el mar en la costa oeste de la isla, 7Pines Resort Ibiza, que forma parte de Destination by Hyatt, ofrece el máximo lujo relajado y el encanto ibicenco. Un complejo en la cima de un acantilado compuesto por suites, situado en casas de estilo ibicenco encaladas que respetan el diseño auténtico de la isla con toques contemporáneos, 7Pines Resort Ibiza ofrece una interpretación relajada del lujo, la privacidad y un entorno hermoso para los huéspedes en sus 185 amplias suites y dos grandes villas, Villa Alba y Villa Aurora. Completando la oferta, el complejo también abarca experiencias gastronómicas excepcionales, una oferta integral de spa y bienestar en Pure Seven y un servicio discreto y personalizado sin igual. El complejo también alberga un Club Infantil sostenible y educativo: 'Kio House of Kids', con la misión de ayudar a educar a la próxima generación desde una edad temprana sobre la sostenibilidad y la conciencia ecológica.

Nacido de la exclusiva colaboración entre 7Pines y el Grupo Ferretti, 7Pines Yachting Services ofrece itinerarios a medida a bordo de una flota de yates privados Pershing, incluidos el 9X y el 5X. Los huéspedes pueden explorar el mar Mediterráneo y las Islas Baleares en total libertad durante los alquileres privados. El 5X es ideal para un viaje de día completo y puede alojar hasta 10 huéspedes en total. El Pershing 9X es el yate perfecto para estancias de un mínimo de 3 noches para un total de 9 huéspedes a bordo y puede recibir hasta 11 huéspedes durante el día.



Sobre 7Pines Hotels & Resorts

7Pines Hotels & Resorts es una experiencia de lujo relajado, estilo de vida donde el enfoque absoluto está en el huésped, sus deseos individuales y su bienestar perfecto hasta el último detalle. Con un primer complejo inaugurado en las costas oeste de Ibiza en 2018 y un segundo que abrió en el noreste de Cerdeña en 2022, 7Pines Hotels & Resorts ofrecen una combinación ganadora de lujo relajado y ambiente elegante en ubicaciones glamorosas.



Sobre Destination By Hyatt

Destination by Hyatt es una colección diversa de hoteles, complejos turísticos y residencias independientes que son individuales en su corazón pero conectados por un compromiso de encarnar el verdadero espíritu de cada ubicación. Desde upscale hasta lujo, cada propiedad está cuidadosamente diseñada para ser un lugar de descubrimientos inmersivos, diseño auténtico y un servicio cálido y acogedor. Como anfitrión honorado, cada hotel de Destination by Hyatt conecta a los huéspedes tanto con las personas como con el lugar, ofreciendo un sentido de pertenencia que invita a todos a hacer de nuestro destino el suyo. Para obtener más información, visite destinationhotels.com. Siga Destination by Hyatt en Instagram: @destinationhotels, Twitter: @Destination, y Facebook: Destination Hotels.

Más información en: www.7pines-ibiza.com