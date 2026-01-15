El 97% de los escritores no termina su novela; Rais Busom revela cómo evitarlo en su antimanual creativo - Rais Busom

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

«Mamá, he escrito una novela» llega a las librerías con Club Editores: neurociencia, datos reales y estilo directo, para enseñar un sistema de supervivencia editorial

¿Cuántas veces se ha escuchado que existe una novela dentro esperando salir? Lo que nadie cuenta es que el 97% quienes empiezan a escribir una nunca la terminan. Y de los que sí lo hacen, solo el 1-3% consigue publicación tradicional. Estos datos no aparecen en los manuales de escritura creativa convencionales. Pero sí están en «Mamá, he escrito una novela», el nuevo libro de Rais Busom que publica Club Editores Editorial.

Subtitulado «Cómo escribir para que te recomiende hasta tu suegra», este antimanual de supervivencia editorial nace con una premisa revolucionaria: sustituir los consejos motivacionales vacíos por datos científicos, estadísticas verificables y técnicas probadas por los grandes maestros de la narrativa y del mundo editorial. El resultado es un libro que incomoda, provoca y, sobre todo, funciona.

Neurociencia y humor sin concesiones

Muchas personas desconocen que las historias sincronizan literalmente los cerebros de narrador y oyente. El fenómeno se llama «neural coupling» y fue demostrado por investigadores de Princeton. O que la oxitocina liberada durante una buena historia aumenta las donaciones benéficas un 57%. Rais Busom ha construido su obra sobre fundamentos neurocientíficos sólidos, pero los presenta con un tono irreverente que recuerda a Mark Manson: directo, cercano y sin pelos en la lengua —aunque sin caer en la vulgaridad—.

El libro desmonta mitos como el del «talento innato» o la «inspiración que llega cuando quiere». En su lugar, ofrece las técnicas de Stephen King, Robert McKee y Blake Snyder explicadas sin academicismos. Desde la estructura del viaje del héroe hasta los 15 beats de Save the Cat!, pasando por el arte de crear conflictos que mantengan al lector pegado a la página.

Publicación tradicional y autopublicación: la verdad completa

Uno de los valores diferenciales del libro es su análisis exhaustivo de ambos caminos editoriales. Desde cómo funciona Amazon KDP —que controla el 80-83% mercado de ebooks— hasta los royalties reales de las editoriales tradicionales (8-25%). Busom no esconde que el 90% los libros autopublicados vende menos de 100 copias, pero también señala casos como Andy Weir, cuyo «The Martian» pasó de venderse a 0,99 $ a convertirse en una película de 630 millones de dólares.

El mercado hispanohablante: un océano azul

El libro dedica especial atención al mercado en español, con datos actualizados de 2024: España lidera con 3.037 millones de euros en facturación y un 65,5% lectores por ocio —máximo histórico—. México crece un 19% desde 2019. Argentina produce más de 62 millones de ejemplares. Las oportunidades nunca han sido mayores para quien domine el oficio.

En definitiva, el libro explica la transformación del escritor amateur, el que no vive de las regalías -según la ACE el 95% ellos-, al autor profesional, emprendedor, que al menos, intenta vivir de sus libros. Para ello, el libro explica qué hay que estudiar el mercado antes de escribir, hacer manuscritos que funcionen, utilizar la tecnología adecuadamente, conocer el proceso de publicación independiente al detalle y utilizar el marketing literario.

Sobre el autor

Rais Busom es licenciado en filosofía y escritor de ficción y no ficción de importantes editoriales tradicionales. Es también coach literario certificado por la editorial Planeta y editor para publicaciones independientes, reconocido por su experiencia en la aplicación de la tecnología al arte de la escritura. Recientemente, ha lanzado la comunidad de escritores independientes ClubEscritores.com.

Contacto

Emisor: Rais Busom

Contacto: Rais Busom

Número de contacto: 639783322