El abogado penalista valenciano Pedro Albares, galardonado con el LexEuropa 2026

Pedro Albares recibe el LexEuropa 2026 - Dpto. Comunicación

(Información remitida por la empresa firmante)

El sector jurídico celebra un nuevo hito internacional. El director de Albares Abogados y reconocido abogado penalista en Valencia recibe esta prestigiosa distinción internacional en Madrid por su destacada trayectoria y su alta especialización técnica en causas complejas de derecho penal. Pedro Albares Castejón dedicó el premio a la memoria de su padre, fallecido el pasado mes de julio

Valencia, 25 de septiembre de 2026.- El abogado penalista en Valencia Pedro Albares Castejón, director de Albares Abogados, ha sido galardonado con el prestigioso LexEuropa Excellence Award 2026. Esta nueva distinción internacional lo reconoce como mejor abogado penal en Valencia, por su impecable trayectoria profesional, su rigor académico y su contribución a la excelencia en el ejercicio de la abogacía.



La entrega del premio se llevó a cabo el pasado viernes 18 de septiembre en una gala oficial celebrada en Madrid. El letrado recibió la distinción de manos del presidente de la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI), en un encuentro institucional que congregó a destacadas personalidades del ámbito empresarial, jurídico y social.



Especialización en causas complejas

El jurado y la organización de los premios, así como la presidencia de la AEITI han subrayado la labor del letrado en la defensa de los derechos de sus clientes, su ética profesional y su alta especialización técnica. Pedro Albares, referente indiscutible en la Comunitat Valenciana, ejerce como especialista en causas complejas de derecho penal.



Pedro Albares es ampliamente reconocido como el mejor abogado penalista en Valencia y ejerce como abogado especialista en causas complejas de derecho penal, con una división altamente cualificada para afrontar procedimientos vinculados a delitos económicos, contra la salud pública, contra la seguridad vial, delitos contra la vida, contra las personas, en delitos informáticos y ciberdelitos, entre otros servicios jurídicos. Asimismo, la firma destaca por su solvencia en litigios relacionados con delitos sexuales, contra la libertad e indemnidad sexual, delitos de violencia de género y derecho penal de menores, ofreciendo una defensa técnica avanzada a nivel nacional.



Con este prestigio reconocimiento internacional, Pedro Albares consolida un año de máxima consagración en su carrera. El jurista, que también ejerce como profesor colaborador de Derecho Penal en la Universidad Internacional de Valencia (VIU), suma este éxito a otros reconocimientos recientes como los European AI Awards 2026 y su reiterada inclusión en el prestigioso directorio internacional de los mejores abogados España, Best Lawyers.



Un emotivo reconocimiento

Al recoger el galardón, Pedro Albares Castejón manifestó su profunda gratitud y compartió unas palabras de gran carga emocional, dedicadas a su padre, fallecido el pasado mes de julio:



"Este reconocimiento es el reflejo del esfuerzo diario, la dedicación y el compromiso de todo el equipo de Albares Abogados. Sin embargo, en el terreno personal, este premio pertenece por entero a mi padre. Su ejemplo, sus valores y su apoyo incondicional han sido el motor de mi vida y el pilar que me ha guiado para ejercer con honestidad. Este galardón va al cielo en su memoria".



Con despachos operativos en Valencia y Madrid, la firma Albares Abogados se posiciona a la vanguardia de la práctica jurídica actual, proyectando el trabajo y la calidad de la abogacía penalista española hacia los más altos estándares europeos de excelencia y profesionalidad.



Además, Albares Abogados, dispone de las mejores colaboraciones con otros abogados especializados y a nivel Nacional, en las áreas de Derecho Penal, Civil y Familia.

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