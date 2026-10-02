Los abogados españoles ya pueden dar de alta su despacho en el directorio Derecho Abogados

Los abogados españoles ya pueden dar de alta su despacho - Derecho Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 02 de octubre de 2026.- Derecho Abogados es un portal jurídico español que reúne 325 despachos en 52 provincias, un diccionario de más de 4.500 términos y una revista de actualidad jurídica que publica desde 2010. Los despachos pueden dar de alta su ficha y presentar sus servicios por especialidad y ubicación

La transformación digital del sector jurídico está modificando también la forma en la que los ciudadanos buscan información y localizan profesionales especializados.



En este contexto, Derecho Abogados se presenta como una plataforma especializada que combina actualidad jurídica, contenidos divulgativos y un directorio profesional de abogados y despachos.



Disponible a través de derechoabogados.es, el proyecto reúne 596 despachos registrados en 24 países y 19 áreas de práctica jurídica, según los datos publicados por la propia plataforma a 29 de septiembre de 2026.



El portal cuenta con un directorio organizado por especialidades y localidades, de manera que los usuarios pueden realizar búsquedas en función de la materia jurídica que necesitan y de la zona geográfica en la que buscan asesoramiento. Entre las áreas representadas se encuentran Derecho Civil, Penal, Laboral, Mercantil, Administrativo, Familia, Fiscal y Tributario, Herencias y Sucesiones, Derecho Inmobiliario, Mediación y Arbitraje, Derecho Bancario y Financiero o Derecho de Nuevas Tecnologías.



Esta estructura responde a un escenario en el que la búsqueda de servicios jurídicos comienza cada vez con mayor frecuencia en Internet. Antes de contactar con un despacho, los potenciales clientes pueden consultar información sobre sus áreas de especialización, ubicación, servicios y datos de contacto.



"El objetivo es facilitar que los profesionales jurídicos puedan disponer de una presencia digital especializada y que, al mismo tiempo, los ciudadanos encuentren información organizada sobre los despachos en función de sus necesidades jurídicas", señala María Eugenia de Araujo, responsable de contenidos del portal.



¿Qué ofrece el directorio a los profesionales del sector jurídico?

Uno de los pilares de Derecho Abogados es su directorio profesional, en el que los abogados pueden dar de alta su despacho y disponer de una ficha dentro de una plataforma específicamente orientada al ámbito jurídico.



Las fichas pueden incorporar información sobre el despacho, áreas de práctica, servicios, equipo profesional, ubicación y datos de contacto, ofreciendo a cada firma un espacio propio desde el que presentar su actividad.



El sistema permite asimismo que los profesionales puedan reclamar y gestionar una ficha existente cuando el despacho ya aparece en el directorio. En los casos en los que todavía no existe un perfil, los profesionales pueden iniciar el proceso para incorporar su información a la plataforma.



El procedimiento contempla datos relacionados con la actividad profesional y la colegiación, con el objetivo de disponer de información identificativa del abogado o despacho. Una vez completado el proceso correspondiente, la ficha puede formar parte de las búsquedas que realizan los usuarios dentro del directorio.



En España, donde se concentra la mayor parte del directorio, Derecho Abogados reúne 325 despachos distribuidos en 52 provincias, según la información publicada en el propio portal a 29 de septiembre de 2026. Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia se encuentran entre las localidades con mayor presencia dentro del directorio.



¿Qué contenidos publica la revista de actualidad jurídica?

Junto al directorio, Derecho Abogados desarrolla una vertiente editorial centrada en la actualidad jurídica y la divulgación. La revista publica contenidos relacionados con diferentes ámbitos del Derecho y con la actividad de los profesionales del sector.



Entre sus contenidos se incluyen informaciones sobre Derecho laboral, fiscalidad, nuevas tecnologías, Derecho de familia, actividad de los despachos, normativa y actualidad del sector legal, con un enfoque dirigido tanto a profesionales como a ciudadanos interesados en conocer mejor sus derechos y obligaciones.



La plataforma señala que lleva publicando contenidos jurídicos desde 2010 y que cuenta con directorio profesional desde 2014. Esta trayectoria ha permitido desarrollar un espacio que combina la función informativa de una revista especializada con las posibilidades de búsqueda propias de un directorio profesional.



El portal también incorpora un diccionario jurídico de más de 4.500 términos distribuidos en 18 áreas de especialización, de los que 4.391 están ya publicados y consultables, orientado a explicar conceptos y términos legales, ampliando el carácter divulgativo de la plataforma y facilitando el acceso a contenidos jurídicos para usuarios que no necesariamente cuentan con formación especializada.



¿Cómo se adapta el portal a las búsquedas con inteligencia artificial?

La evolución de los buscadores y la aparición de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial están transformando la forma en que se presenta y se encuentra la información profesional en Internet.



En este contexto, Derecho Abogados apuesta por estructurar la información de los profesionales y sus áreas de especialización para facilitar su interpretación por parte de los sistemas de búsqueda digitales.



"La manera en la que los ciudadanos buscan información legal está evolucionando y los profesionales necesitan que sus datos estén correctamente estructurados y contextualizados. Por eso, el proyecto apuesta por combinar información profesional, contenidos jurídicos y herramientas adaptadas al nuevo entorno digital", explica De Araujo, responsable de contenidos del portal.



En la práctica, esa estructura se traduce en fichas de despacho con áreas de práctica, ubicación y datos de contacto, y en definiciones del diccionario que enlazan al artículo concreto de la norma que regula cada término, en su versión consolidada del Boletín Oficial del Estado. Las informaciones de actualidad citan igualmente la disposición del BOE de la que proceden, de modo que cualquier usuario —o cualquier sistema automatizado— puede comprobar la fuente original de cada contenido.



¿Establece el directorio rankings o valoraciones de abogados?

Otro de los aspectos que caracteriza el modelo de Derecho Abogados es que el directorio no establece rankings ni clasificaciones de abogados. La plataforma señala que su finalidad es facilitar la localización de profesionales y despachos atendiendo a criterios como su especialidad y ubicación, sin establecer comparaciones de calidad entre ellos.



Para los abogados, el directorio representa un espacio especializado en el que presentar su actividad profesional ante usuarios interesados en servicios jurídicos, mientras que para los ciudadanos constituye una herramienta de búsqueda centrada específicamente en el ámbito legal.



Los profesionales interesados en formar parte del directorio pueden consultar el proceso de incorporación y gestión de perfiles directamente a través de derechoabogados.es, donde también pueden acceder a los contenidos de la revista y al resto de recursos jurídicos disponibles en la plataforma.



Emisor: Derecho Abogados

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