Adrián Olmedo Sanz, CEO de WGI Inmobiliaria, analiza los errores más comunes de los propietarios al vender - WGI Inmobiliaria

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de julio.- El mercado inmobiliario madrileño continúa mostrando un elevado dinamismo. Según los últimos datos, el precio de la vivienda ha aumentado un 12,9 % interanual durante el primer trimestre de 2026 y la demanda sigue siendo elevada en numerosas zonas de la capital. Sin embargo, cada vez son más las operaciones que no obtienen el resultado esperado, no por falta de compradores, sino por decisiones incorrectas adoptadas antes incluso de que el inmueble salga al mercado.

La fijación del precio, la estrategia comercial, la presentación de la vivienda, la selección de compradores o la negociación se han convertido en factores decisivos para alcanzar una venta exitosa. En un entorno donde los compradores disponen de más información y comparan múltiples opciones antes de tomar una decisión, vender una vivienda requiere mucho más que publicar un anuncio.

Para Adrián Olmedo Sanz, CEO y fundador de WGI Inmobiliaria, uno de los errores más habituales es iniciar la comercialización sin haber realizado un estudio exhaustivo del mercado que permita fijar un precio acorde con la realidad.

"El propietario que obtiene mejores resultados no es necesariamente quien fija el precio más alto, sino quien entiende mejor el mercado y toma decisiones respaldadas por información, planificación y criterio profesional", explica.

Con más de 250 millones de euros gestionados en activos inmobiliarios y más de mil operaciones realizadas, WGI Inmobiliaria ha desarrollado una metodología basada en el análisis de datos, la planificación estratégica y el acompañamiento integral durante todo el proceso de venta.

La valoración profesional, el primer paso hacia una venta eficaz

Uno de los principales errores que siguen cometiendo muchos propietarios consiste en fijar el precio de la vivienda basándose en anuncios publicados o en referencias del entorno, sin tener en cuenta el comportamiento real del mercado.

Según explica Olmedo, este planteamiento provoca que numerosas viviendas permanezcan durante meses en los portales inmobiliarios, obligando posteriormente a reducir el precio y perjudicando el resultado final de la operación.

En WGI Inmobiliaria, la valoración inicial se realiza mediante tres metodologías estadísticas diferentes, lo que permite minimizar desviaciones y ofrecer una estimación mucho más ajustada al comportamiento real del mercado.

"La valoración inmobiliaria es equivalente al diagnóstico que realiza un médico antes de iniciar un tratamiento. Sin un análisis previo adecuado es muy difícil tomar las decisiones correctas", señala.

Los primeros días de comercialización son decisivos

La transformación digital también ha cambiado completamente la forma de vender una vivienda.

Mientras que hace años un inmueble necesitaba semanas para alcanzar una difusión suficiente, actualmente puede ser visto por miles de potenciales compradores durante sus primeros días de publicación.

Este cambio convierte el lanzamiento inicial en uno de los momentos más importantes de toda la operación. Un precio incorrecto o una estrategia poco competitiva pueden provocar que la vivienda pierda atractivo rápidamente y permanezca demasiado tiempo en el mercado.

Por ello, la preparación previa adquiere un papel protagonista. La planificación comercial, el posicionamiento del anuncio, la calidad de los materiales audiovisuales y la inversión en marketing inmobiliario contribuyen a mejorar notablemente la percepción del inmueble y aumentar sus posibilidades de éxito.

Mucho más que publicar un anuncio

Aunque todavía existe la percepción de que una agencia inmobiliaria se limita a anunciar viviendas en los principales portales, la realidad es mucho más compleja.

Una gestión profesional implica analizar el mercado, planificar la estrategia comercial, coordinar la promoción del inmueble, filtrar compradores, organizar visitas, negociar ofertas, supervisar la documentación y acompañar al propietario hasta la firma de la compraventa.

"El propietario no necesita únicamente visibilidad; necesita criterio. Necesita un equipo capaz de interpretar los datos, detectar posibles problemas y acompañarle en cada decisión importante", afirma Olmedo.

La negociación representa otro de los aspectos donde la experiencia profesional resulta especialmente determinante. Una diferencia aparentemente pequeña durante una negociación puede traducirse en pérdidas económicas muy importantes para el vendedor.

La importancia de seleccionar correctamente a los compradores

Otro de los aspectos que más condicionan el éxito de una compraventa es la capacidad para filtrar adecuadamente a los potenciales compradores antes de iniciar el proceso.

No todas las personas interesadas cuentan con la solvencia necesaria para completar la operación, lo que puede provocar retrasos, cancelaciones e incluso la pérdida de oportunidades reales de venta.

Con el objetivo de reducir estos riesgos, WGI Inmobiliaria ha incorporado WGI Finance, entidad reconocida por el Banco de España como intermediario de crédito inmobiliario, que permite analizar previamente la viabilidad hipotecaria de los compradores antes incluso de realizar las visitas.

Este sistema facilita que únicamente accedan a las viviendas perfiles previamente cualificados, incrementando la seguridad de las operaciones y reduciendo considerablemente las posibilidades de incidencias durante el proceso.

Un mercado más exigente obliga a actuar con mayor estrategia



Aunque la demanda residencial continúa siendo elevada en Madrid, el comportamiento de los compradores está evolucionando.

Tras un periodo marcado por una fuerte competencia entre compradores, el mercado comienza a mostrar un escenario más equilibrado, con mayor oferta disponible y consumidores que analizan con más detalle cada decisión.

En este contexto, aquellas viviendas que no salen al mercado con un precio competitivo o una estrategia bien definida corren el riesgo de permanecer largos periodos sin vender.

Para Adrián Olmedo, el momento actual representa una oportunidad para aquellos propietarios que comprendan la evolución del mercado y adapten su estrategia desde el inicio.

"La diferencia ya no está en encontrar compradores, sino en llegar al mercado con la estrategia adecuada desde el primer día."

Con una metodología basada en el análisis de datos, la experiencia acumulada y un acompañamiento continuo durante todas las fases de la operación, WGI Inmobiliaria apuesta por una forma de vender viviendas donde la planificación y el conocimiento del mercado se convierten en los principales factores de éxito.

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