African Guarantee Fund nombra al Sr. Constant N’ZI director ejecutivo del grupo

Sr. Constant N’ZI, director ejecutivo del grupo - African Guarantee Fund

(Información remitida por la empresa firmante)

Nairobi, 30 de junio de 2026.- El African Guarantee Fund (AGF) ha nombrado a Constant N’ZI nuevo director ejecutivo del grupo (CEO), en un relevo con el que la institución busca reforzar su crecimiento, ampliar su capacidad de apoyo a las pymes africanas y consolidar su impacto en el continente. N’ZI, que ya ejercía como director general interino, cuenta con más de 15 años de experiencia en banca, gestión de riesgos y financiación del desarrollo

Tras la celebración esta semana de su 15.ª Junta General Anual y de la reunión del Consejo de Administración, el African Guarantee Fund (AGF) (www.AGF.Africa) se complace en anunciar el nombramiento del Sr. Constant N’ZI como director ejecutivo del grupo (CEO), con efecto a partir del 23 de junio de 2026.



El Sr. N’ZI aporta más de 15 años de experiencia en puestos de liderazgo en los ámbitos de los servicios financieros, la banca, la gestión de riesgos, la financiación del desarrollo y la participación de las partes interesadas. Anteriormente ocupó los cargos de director general adjunto del Grupo y director de riesgos del AGF, antes de ser nombrado director general interino del Grupo en febrero de 2026. El Sr. N’ZI ha demostrado su capacidad para conciliar el ámbito técnico de la banca con el liderazgo y la creación de relaciones necesarias con todas las partes interesadas.



Su nombramiento es el resultado de un proceso de selección exhaustivo y riguroso llevado a cabo por el Consejo de Administración con el fin de identificar a un líder capaz de guiar al Grupo en su próxima fase de crecimiento, reforzar su sostenibilidad financiera y profundizar su impacto en todo el continente africano.



Mientras AGF impulsa un ambicioso plan de movilización de capital para ampliar su capacidad de garantía y apoyar a más pymes, el nombramiento del Sr. N’ZI supone continuidad, estabilidad y un nuevo impulso para la institución.



Los accionistas de la empresa y el Consejo de Administración han felicitado al nuevo director general del grupo y han reiterado su confianza en que el Sr. N’ZI llevará a la empresa a un nuevo nivel.



Al comentar el nombramiento, el Sr. Felix BIKPO, presidente del Consejo de Administración, declaró: "El Consejo de Administración se complace en dar la bienvenida a Constant como nuestro nuevo consejero delegado del Grupo. Su amplia experiencia en liderazgo y su profundo conocimiento de la empresa, su misión y la visión establecida por los accionistas le convierten en la persona idónea para guiar al Grupo hacia su próxima etapa. Estamos convencidos de que, bajo su liderazgo, el Grupo seguirá consolidando su posición en el mercado como el fondo de garantía número uno de África, generará un impacto en todo el continente al tiempo que mantiene el valor a largo plazo para nuestros accionistas y seguirá comprometido con los más altos estándares de gobernanza e integridad".



Al aceptar el nombramiento, el Sr. Constant N’ZI declaró: "Me siento honrado y agradecido por la confianza que han depositado en mí el Consejo de Administración y los accionistas, y es un privilegio para mí continuar mi trayectoria en AGF como nuevo consejero delegado del Grupo. AGF ha creado una sólida plataforma para movilizar financiación destinada a las pymes africanas, fomentar el empleo e impulsar un crecimiento inclusivo y sostenible. Junto con nuestros accionistas, los miembros del Consejo de Administración, el equipo directivo y nuestros talentosos empleados, así como con nuestras valiosas instituciones financieras asociadas y socios comerciales, entre otras partes interesadas clave, mi prioridad será aprovechar estos sólidos cimientos, reforzar nuestros resultados financieros, movilizar capital adicional, profundizar en nuestras alianzas con instituciones financieras y garantizar que AGF siga generando un impacto significativo en toda África".



Sobre African Guarantee Fund

African Guarantee Fund (AGF) es una institución financiera no bancaria panafricana dedicada a promover el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas en toda África. A través de sus productos de garantía y del apoyo al desarrollo de capacidades que presta a más de 250 instituciones financieras asociadas, el AGF ha movilizado más de 7.000 millones de dólares estadounidenses en financiación para pymes, centrándose en la creación de empleo, el crecimiento inclusivo, las empresas dirigidas por mujeres, las finanzas verdes y el desarrollo económico sostenible en 44 países africanos.



El AGF cuenta con el respaldo de los siguientes accionistas y patrocinadores: el Banco Alemán de Desarrollo (KfW), Impact Fund Denmark (anteriormente Fondo de Inversión para Países en Desarrollo – IFU), el Gobierno de Dinamarca a través de la Agencia Danesa de Desarrollo Internacional (DANIDA), el Gobierno de España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Fondo Nórdico de Desarrollo (NDF), la Agencia Francesa para el Sector Privado (PROPARCO), el Banco de Desarrollo de África Occidental (BOAD), Global Affairs Canada (GAC), TechnoServe, Norad, la Fundación Mastercard, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y la Fundación Visa.



African Guarantee Fund cuenta con una calificación de AA- otorgada por Fitch Ratings.

Para mayor información, visitar: www.AGF.Africa

Distribuido por APO Group en nombre del Fondo de Garantía Africano.







Emisor: African Guarantee Fund

Nombre contacto: Lynnet Ongeri

Descripción contacto: African Guarantee Fund

Teléfono de contacto: +254 785 341 095



