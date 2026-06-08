Ahorro, comodidad y seguridad; las claves que convierten a Aparcalo en una opción cada vez más elegida - APARCALO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de junio de 2026.-

La experiencia de viajar no empieza al despegar, sino mucho antes. Encontrar una plaza disponible, controlar el presupuesto del desplazamiento o asegurarse de que el vehículo queda en buenas manos son cuestiones que influyen directamente en la tranquilidad de cualquier viaje. Por este motivo, cada vez más viajeros buscan servicios que combinen ahorro, comodidad y seguridad sin complicaciones añadidas. En este escenario, Aparcalo se ha consolidado como una solución de referencia para quienes necesitan un servicio de Parking Aeropuerto Alicante eficiente y accesible. Situado a tan solo cuatro minutos del Aeropuerto de Alicante-Elche, el aparcamiento destaca por una propuesta sencilla: dejar el coche, acceder a un traslado inmediato a la terminal y comenzar el viaje sin esperas, preocupaciones ni costes inesperados.

Del parking a la terminal sin esperas ni costes adicionales

La cercanía al aeropuerto y la rapidez del servicio constituyen dos de los principales valores diferenciales de Aparcalo. El funcionamiento está diseñado para agilizar cada paso del proceso. Tras llegar a las instalaciones, el vehículo queda estacionado en una zona vigilada las 24 horas y, de forma inmediata, un servicio de transfer gratuito traslada a los viajeros hasta la terminal. A la vuelta, una simple llamada activa el servicio de recogida para regresar cómodamente al parking.

Este traslado de ida y vuelta está incluido en la reserva, eliminando gastos adicionales y evitando desplazamientos innecesarios. Gracias a esta operativa, el viajero puede centrar toda su atención en el vuelo mientras la logística del vehículo queda resuelta desde el primer momento.

“Cuando se viaja, cada minuto cuenta. Por eso el objetivo de Aparcalo es ofrecer una experiencia cómoda, segura y económica desde la llegada al parking hasta el regreso. El traslado inmediato e incluido entre las instalaciones y la terminal permite que el viaje comience con tranquilidad y termine de la misma manera”, señalan desde la compañía.

Una fórmula que combina ahorro, seguridad y comodidad

Además de la rapidez operativa, Aparcalo ha desarrollado una propuesta orientada a maximizar el ahorro. Los usuarios pueden calcular el coste de su estancia de forma inmediata a través del sistema de reservas online, obteniendo un presupuesto claro antes de confirmar la contratación.

Esta posibilidad permite planificar el viaje con antelación, conocer el importe exacto del estacionamiento y seleccionar la opción que mejor se adapte a cada necesidad en apenas unos minutos. Asimismo, los packs de larga estancia y las modalidades anuales posibilitan reducir todavía más el coste habitual del aparcamiento, convirtiéndose en una alternativa especialmente interesante para quienes utilizan el aeropuerto con frecuencia.

La seguridad representa otro de los pilares del servicio. Las instalaciones cuentan con vigilancia permanente y acceso para depósito y recogida de vehículos durante todo el año. A ello se suman servicios adicionales como limpieza interior y exterior, lavado integral, gestión de ITV y servicio Valet para quienes desean entregar y recoger el vehículo directamente en la terminal.

Con una ubicación estratégica, tarifas competitivas, un sistema de reserva sencillo y un traslado gratuito de ida y vuelta que simplifica toda la experiencia, Aparcalo continúa consolidándose como una de las opciones más completas de Parking Aeropuerto Alicante. Una propuesta concebida para que consultar la tarifa, reservar plaza y comenzar el viaje resulte tan cómodo como seguro y económico.

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