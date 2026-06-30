Alfran, un estándar global de excelencia en cualquier parte del mundo - Alfran

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de junio.- En un entorno industrial cada vez más exigente y globalizado, la capacidad de ejecutar proyectos con los mismos estándares de seguridad, calidad y productividad en cualquier ubicación del mundo se ha convertido en un factor diferencial. En ALFRAN, este objetivo forma parte de su identidad y de su forma de entender el negocio.

Su presencia internacional no se limita a disponer de recursos en distintos países. Detrás de cada proyecto existe una estructura global que permite trasladar conocimiento, tecnología y experiencia entre continentes para garantizar que sus clientes reciben el mismo nivel de servicio, independientemente del lugar donde se desarrolle la intervención.

Uno de los pilares de esta estrategia es la estandarización de procesos. ALFRAN ha desarrollado procedimientos operativos, manuales técnicos y metodologías de instalación refractaria que permiten replicar las mejores prácticas de la empresa en cualquier proyecto. Este enfoque facilita la transferencia de conocimiento, reduce la variabilidad operativa y garantiza una ejecución homogénea a escala internacional.

La gestión del conocimiento, a través de ALFRAN Technical Institute (ATI), refuerza el compromiso de la compañía con la formación continua y la excelencia técnica, proporcionando un marco común para el desarrollo de competencias y la difusión de estándares operativos en toda la organización.

Por otro lado, la movilidad del talento constituye otro de sus elementos diferenciadores. Equipos técnicos, supervisores y especialistas participan habitualmente en programas de intercambio entre países, compartiendo experiencia y reforzando las capacidades locales. Esta colaboración internacional genera sinergias, acelera el aprendizaje y fortalece una cultura corporativa común.

A este modelo se suma el trabajo desarrollado desde sus Departamentos de Servicios Centrales, que actúan como soporte global para las diferentes regiones, coordinando recursos, procesos, producción compras, ingeniería, mejora continua e innovación.

Esta combinación de personas, procedimientos, formación y capacidad tecnológica, respaldada por una de las mayores infraestructuras de maquinaria especializada del sector, permite a ALFRAN afrontar proyectos complejos en múltiples mercados manteniendo un mismo compromiso: proteger el corazón de la industria con los más altos niveles de seguridad, calidad y eficiencia.

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