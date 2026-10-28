La alianza entre PCS y Jungheinrich: innovación que nunca se congela

Instalaciones de PCS - Jungheinrich
(Información remitida por la empresa firmante)
PCS, compañía especializada en productos congelados impulsa la eficiencia y capacidad de su nueva planta de producción con soluciones intralogísticas de Jungheinrich, consolidando una colaboración de más de 25 años
Barcelona, 28 de octubre de 2026.- PCS (Productos Congelados Selectos) y Jungheinrich consolidan una relación de confianza que se ha desarrollado durante más de 25 años y que hoy da un nuevo paso adelante con la puesta en marcha de una nueva planta especializada en productos elaborados multiproducto.
"Con esta nueva infraestructura logística hemos conseguido dar un salto importante a nivel operativo. Todo el proceso está pensado para trabajar de una forma mucho más eficiente y automatizada, con más control y con una capacidad mucho mayor", explica Jorge Álvarez, director de Ingeniería de PCS.
Una logística diseñada para conectar producción, almacenamiento y expedición
"Uno de los grandes retos era conectar de forma eficiente las zonas de producción, almacenamiento y expedición, manteniendo la trazabilidad del producto y optimizando cada movimiento", destaca Alberto Chust, Director de Logística de PCS.
En la zona de producción, PCS opera con distintas soluciones de manutención de Jungheinrich adaptadas a cada necesidad específica. Las carretillas eléctricas contrapesadas EFG realizan principalmente tareas de abastecimiento de líneas y movimientos internos de mercancía en las áreas de fabricación. Por su parte, las apiladoras eléctricas ERC permiten gestionar el apilado y transporte de cargas de forma segura y eficiente, optimizando el espacio disponible. Las transpaletas eléctricas ERD completan la operativa facilitando el transporte simultáneo de dos palets, lo que contribuye significativamente a incrementar la productividad entre producción y almacenamiento.
Máximo aprovechamiento del espacio de almacenaje
Una vez finalizado el proceso productivo, la mercancía pasa al almacén, donde las carretillas trilaterales EKX desempeñan un papel esencial para maximizar la capacidad de almacenamiento disponible.
Gracias a su capacidad para trabajar en pasillos muy estrechos y a grandes alturas, estos equipos permiten aumentar la densidad de almacenaje sin comprometer la seguridad ni la precisión operativa. De este modo, PCS consigue un aprovechamiento óptimo del espacio disponible y mantiene un control exhaustivo de la trazabilidad de cada referencia.
La operativa se completa en la fase de expedición mediante preparadoras de pedidos ERE, que agilizan los movimientos de mercancías y los procesos de preparación de pedidos.
Servicio técnico para garantizar la continuidad operativa
Además de la fiabilidad de los equipos, PCS destaca la importancia de contar con un partner capaz de ofrecer un acompañamiento continuo y una rápida capacidad de respuesta.
"La fiabilidad de los equipos es importante. Pero igual de importante es saber que detrás hay un servicio técnico que responde. Con Jungheinrich tenemos la seguridad de contar con asistencia rápida, mantenimiento especializado y un acompañamiento constante que nos permite evitar paradas y garantizar la continuidad de la producción", afirma Jorge Álvarez.
Una alianza preparada para seguir creciendo
La culminación de este proyecto permite a PCS afrontar el futuro con una infraestructura más eficiente, escalable y preparada para acompañar su crecimiento.
"Gracias a este proyecto hemos conseguido una operación más eficiente, más escalable y preparada para el futuro. Esto nos permite seguir creciendo, mejorar nuestro servicio y responder con mayor agilidad a las necesidades de nuestros clientes", concluye Jorge Álvarez.
Contacto
Nombre contacto: Adriana Fraj
Descripción contacto: JUNGHEINRICH DE ESPAÑA S.A.U.
Teléfono de contacto: 937738200