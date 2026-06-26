Allianz Direct explica el seguro de lunas y su papel en el parabrisas y los sistemas ADAS - Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en Españ

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de junio de 2026.-

El seguro de lunas forma parte de las coberturas incluidas en las pólizas de auto y está destinado a cubrir los daños que pueda sufrir el parabrisas y el resto de cristales del vehículo. En el caso de Allianz Direct, esta garantía se incluye dentro del seguro a terceros ampliado y su gestión se realiza en colaboración con Carglass, empresa especializada en la reparación y sustitución de lunas, con un enfoque que prioriza la reparación siempre que es técnicamente posible.

El seguro de coche con lunas cubre más de lo que parece: el caso del parabrisas con ADAS

Un pedrisco en la autopista, una pedrada en el aparcamiento, el granizo de una tormenta de verano. La rotura del parabrisas es uno de los siniestros más frecuentes en la conducción habitual, y también uno de los más infravalorados. Muchos conductores no saben que el parabrisas no es solo un cristal: es un componente de seguridad activa.

Contribuye a hasta el 30% de la rigidez estructural del vehículo en caso de vuelco. Actúa como soporte del airbag del copiloto en un impacto frontal. Y en los vehículos modernos, integra o calibra los sistemas ADAS: detección de carriles, frenado automático de emergencia, reconocimiento de señales. Cualquier imperfección en el cristal puede interferir con la lectura correcta de estos sistemas.

Lo que cambia con un seguro de coche a terceros con lunas: el asegurado no tiene que decidir si reparar o sustituir, ni asumir el coste. Allianz Direct gestiona el siniestro a través de Carglass, que evalúa el daño y siempre prioriza la reparación cuando es posible — la opción más rápida, más segura y que no requiere recalibración ADAS.

Reparar no es la segunda opción: es la más segura cuando el daño lo permite

La reparación profesional de un parabrisas restaura el 100% de la integridad estructural del cristal. El proceso inyecta resina de alta resistencia en la fisura bajo presión controlada, sellando el daño de forma permanente. El resultado supera los controles de la ITV y, a diferencia de la sustitución, no requiere recalibrar los sistemas ADAS del vehículo — un proceso adicional que puede costar el equivalente a hasta 9 reparaciones.

Se puede — y se debe — reparar cuando:

El impacto mide hasta aproximadamente 2 cm (el tamaño de una moneda de 1 euro).

La rotura no está en el campo visual directo del conductor.

La fisura no alcanza el borde del cristal ni la capa interior.

No hay varias fisuras que irradien desde un mismo punto de impacto.

La sustitución es necesaria cuando:

El daño supera los 2 cm o afecta a varias capas del vidrio laminado.

La rotura está en el campo visual del conductor y dificulta la visibilidad.

La fisura llega al borde del cristal, comprometiendo su anclaje estructural.

Hay múltiples puntos de impacto que degradan la superficie de forma generalizada.

Conducir con el parabrisas dañado en el campo visual del conductor es ilegal, puede suponer suspenso en la ITV y, en caso de accidente, comprometer la cobertura del seguro. Con Allianz Direct, la gestión del siniestro empieza en cuanto el asegurado lo notifica — sin esperas ni llamadas.

¿Qué cambia tener el seguro de lunas de Allianz Direct?

Con seguro Allianz Direct vs. Sin cobertura de lunas

Decisión reparar / sustituir: La toma Carglass (especialista), siempre priorizando reparar / La toma el conductor, sin criterio técnico garantizado

Coste de la reparación: Cubierto por la póliza, sin desembolso* / Entre 80–300 € según el daño y el vehículo

Coste de la sustitución con ADAS: Cubierto, incluida recalibración / Puede superar los 1.500 € en vehículos con sensores

Gestión del siniestro: 100% digital, sin llamadas, cita en minutos / Buscar taller, comparar presupuestos, gestionar pago

Tiempo hasta tener el coche listo: 30 min si es reparación, mismo día si es sustitución / Variable: de días a semanas si hay encargo de pieza

Recalibración ADAS: Incluida y homologada por fabricantes / Coste adicional no siempre previsto (hasta 9x la reparación)

Impacto medioambiental: Mínimo (reparación = 80% menos CO₂) / Máximo cuando se sustituye innecesariamente

*Consulta las condiciones de franquicia de la póliza en allianzdirect.es.

Los vehículos modernos hacen más necesario que nunca tener el seguro con lunas

Frenado automático de emergencia, detección de peatones, mantenimiento de carril, lectura de señales: el 60% de los vehículos nuevos ya incorpora sistemas ADAS, y todos dependen de que el parabrisas esté en perfectas condiciones. Un impacto pequeño puede distorsionar la lectura de la cámara y hacer que un sistema de seguridad activa funcione de forma errática.

Cuando hay que sustituir en un vehículo con ADAS, la recalibración es obligatoria y su coste puede equivaler a hasta 9 reparaciones de parabrisas. Con el seguro de lunas de Allianz Direct, ese coste está cubierto, y Carglass lo realiza con tecnología propia homologada por los fabricantes — la única capaz de recalibrar en unidad móvil al aire libre cuando el cliente no puede desplazarse al taller.

Cómo funciona la cobertura de lunas en Allianz Direct: del siniestro a la solución

El proceso está diseñado para que el asegurado no tenga que gestionar nada más que notificar el daño. A partir de ahí, todo es digital y rápido:

Notificación online. El asegurado accede con su matrícula y datos de póliza al sistema de reserva de Carglass, integrado en la gestión de Allianz Direct. Diagnóstico del daño. Un técnico evalúa si el parabrisas admite reparación. Si es posible, esa es siempre la primera opción. Reparación o sustitución. En taller o en unidad móvil, según la disponibilidad y preferencia del cliente. El ratio de abandono del proceso es del 3,49% — muy por debajo del objetivo del 5%. Recalibración ADAS si aplica. Incluida en la gestión, homologada por los fabricantes del vehículo.

En 2025, el ratio de reparación de parabrisas gestionados por Allianz Direct a través de Carglass alcanzó el 25,71%, con una mejora de +8 puntos porcentuales respecto al año anterior. Cada reparación evitada es un coste de sustitución que no se produce y un siniestro resuelto en media hora en lugar de en días.

Y, además, reparar genera hasta un 80% menos de emisiones de CO₂ que sustituir: desde inicios de 2025, los clientes de Allianz Direct han evitado 13.662 kg de emisiones a la atmósfera. Una consecuencia positiva más de gestionar bien los siniestros.

Sobre Allianz Direct

Allianz Direct es la aseguradora online paneuropea del Grupo Allianz, presente en cinco mercados europeos. Con el objetivo de ser digitalmente imbatible, ofrece seguros de coche — a terceros, a terceros ampliado y a todo riesgo — contratables íntegramente online, con precios transparentes, sin letra pequeña y una gestión de siniestros orientada a la experiencia real del cliente. La cobertura de lunas forma parte del terceros ampliado y se gestiona a través de proveedores especializados seleccionados por su calidad de servicio.

Sobre Carglass

Carglass es el especialista lîder en reparación y sustitución de cristales de automóvil en España, perteneciente al Grupo Belron. Proveedor oficial de Allianz Direct para la gestión de siniestros de luna, con NPS de 88,2 puntos en 2024 y capacidad de recalibración ADAS homologada por los fabricantes de vehículos. Ha obtenido la cualificación GOLD por Ecovadis.

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