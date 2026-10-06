Allianz Direct señala que septiembre y octubre suben el riesgo de accidente con fauna silvestre en carretera

Septiembre y octubre elevan el riesgo de accidentes con fauna silvestre en carretera - Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en Españ

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de octubre de 2026.- Allianz Direct España señala que septiembre y octubre concentran buena parte de los accidentes con animales silvestres en vías interurbanas, un tipo de siniestro que no siempre está cubierto por las modalidades de seguro más básicas.

El contexto: berrea y menos horas de luz

El otoño coincide con la época de berrea del ciervo y con la reducción progresiva de las horas de luz, dos factores que incrementan la actividad y el desplazamiento de la fauna silvestre en zonas cercanas a carreteras y bosques. La combinación de animales más activos y una menor visibilidad al atardecer y al amanecer eleva el riesgo de colisión en las vías que atraviesan zonas rurales y forestales.

Este tipo de siniestro suele concentrarse en tramos concretos, habitualmente señalizados, donde la presencia de fauna es conocida y recurrente en esta época del año.

Qué ocurre en un accidente con un animal en carretera

Un accidente con un jabalí, un ciervo o un corzo puede provocar daños significativos en el vehículo, además del riesgo para la seguridad de los ocupantes. A diferencia de una colisión entre dos vehículos, en estos casos no existe un tercero identificado al que reclamar, lo que condiciona directamente qué cobertura de seguro responde ante el siniestro.

Qué cobertura de seguro responde ante este tipo de siniestro

El seguro a terceros básico, al cubrir únicamente los daños causados a otras personas o vehículos, no responde ante un accidente con fauna. Es necesario contar con un seguro de coche a terceros ampliado o con un seguro a todo riesgo, modalidades que sí incorporan la cobertura de daños propios cuando no existe un tercero identificado al que reclamar, para que el vehículo quede protegido en este tipo de siniestro.

Recomendaciones para reducir el riesgo en carretera

Reducir la velocidad en los tramos señalizados con presencia de fauna, especialmente al atardecer y al amanecer.

Extremar la atención en carreteras que atraviesan zonas boscosas o rurales durante los meses de otoño.

Evitar el volantazo ante la presencia de un animal en calzada; frenar en línea recta reduce el riesgo de pérdida de control del vehículo.

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