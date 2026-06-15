Allianz Direct y Tuio; seguros de coche 100% digitales con cobertura para vehículos eléctricos - Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en Españ

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de junio 2026.- Con más de 15.000 preregistros antes del lanzamiento, la colaboración entre la aseguradora online del Grupo Allianz y la insurtech española Tuio confirma el creciente apetito del mercado por seguros de coche transparentes, digitales y sin fricciones.

100.000+

Clientes activos de Tuio

15.000+

Preregistros antes del lanzamiento

5 países

Presencia europea de Allianz Direct

100%

Gestión digital extremo a extremo

La alianza que refuerza el seguro de coche digital en España

Allianz Direct, la aseguradora online del Grupo Allianz, y Tuio, la insurtech española especializada en seguros 100% digitales, han anunciado la ampliación de su colaboración con el lanzamiento de un nuevo producto de seguro de automóvil en España. Esta alianza arranca desde una base sólida: la primera etapa en seguros de hogar, iniciada tras la adquisición por parte de Allianz Direct del negocio europeo de P&C de iptiQ en noviembre de 2024, ya había demostrado que la combinación funciona.

Tuio aporta una cartera de más de 100.000 clientes, una propuesta completamente digital y un modelo ágil de distribución. Allianz Direct suma su experiencia en suscripción de riesgos, capacidades de pricing y una infraestructura tecnológica construida para escalar. El resultado es un producto de seguro de coche que cubre lo que el conductor actual necesita: online, inmediato y sin fricciones.

¿Por quñe Allianz Direct destaca en reputación y valoración de clientes?

La reputación de una aseguradora no se construye con publicidad: se construye con lo que ocurre después de firmar la póliza. Allianz Direct lleva años apostando por un modelo que prioriza la experiencia real del cliente — desde la contratación hasta la gestión de un siniestro — y esa filosofía es precisamente lo que Tuio también comparte.

Atención al cliente y gestión de siniestros

Allianz Direct opera con un modelo centrado en la rapidez y la transparencia. La gestión de siniestros se realiza de forma íntegramente digital, lo que reduce tiempos de respuesta y elimina las fricciones habituales del proceso de reclamación. El cliente puede seguir el estado de su siniestro en tiempo real, sin necesidad de llamar ni esperar.

Red de talleres concertados y calidad de reparación

A través de la infraestructura del Grupo Allianz, Allianz Direct da acceso a una extensa red de talleres concertados en toda España. Estas instalaciones están sujetas a controles de calidad continuos para garantizar que cada reparación cumple con los estándares del fabricante. El peritaje es ágil: el cliente no tiene que perseguir al perito, el proceso viene hacia él.

Valoraciones y opinión de asegurados

La satisfacción del cliente es uno de los pilares estratégicos de Allianz Direct a nivel europeo. Las valoraciones recogidas de forma sistemática — y publicadas sin filtrar — reflejan una experiencia de contratación simple, precios competitivos y una atención postventa que resuelve. Tuio, por su parte, ha construido su base de 100.000 clientes sobre esa misma promesa: sin letra pequeña, sin sorpresas.

Tres modalidades de seguro de coche, incluida cobertura para vehículos eléctricos

La oferta de seguro de automóvil lanzada por Allianz Direct y Tuio incluye tres productos con diferentes niveles de cobertura, diseñados para adaptarse al perfil y las necesidades de cada conductor:

Seguro a terceros: cobertura básica obligatoria para circular con garantías.

Seguro a terceros ampliado: protección adicional que cubre, entre otros, daños por robo, incendio o fenómenos naturales.

Seguro a todo riesgo: la cobertura más completa, con opciones específicas para vehículos eléctricos — incluyendo la batería y los sistemas de carga.

Todo el proceso, desde la cotización hasta la contratación, es 100% digital. Tuio gestiona además el cambio de póliza desde otras aseguradoras sin coste adicional para el cliente.

Lo que dicen sus responsables

Stefano De Liguoro, CEO de Allianz Direct España: "España es un mercado estratégico prioritario para Allianz Direct, y esta colaboración es una validación sólida de nuestro modelo. Al combinar nuestras capacidades de suscripción y tecnología con el ecosistema digital de Tuio, estamos creando un producto que responde exactamente a las necesidades de los clientes: online, inmediato y sin fricciones."

Juan García, CEO de Tuio: "Con el seguro de automóvil damos el siguiente paso natural en la construcción de una alternativa real en el mercado: una que pone al cliente en el centro, mantiene todo en digital y ofrece precios justos. Contar con Allianz Direct como socio nos aporta la solidez necesaria para cumplir esa promesa sin renunciar a la agilidad que nos define."

Sobre Allianz Direct

Allianz Direct es la aseguradora online paneuropea del Grupo Allianz, con presencia en cinco mercados europeos. Su misión es ser “digitalmente imbatible”: la aseguradora más orientada al cliente y más eficiente del mercado. Allianz Direct ha establecido nuevos estándares en el sector con soluciones de seguros intuitivas e inteligentes, contratables 100% online o por teléfono, y optimizadas de forma continua a partir del feedback real de los asegurados.

Sobre Tuio

Tuio es una insurtech española especializada en seguros 100% digitales, con más de 100.000 clientes activos. Su propuesta se basa en productos simples, transparentes y adaptados al cliente actual: sin letra pequeña, sin llamadas innecesarias, sin sorpresas en la renovación. Combina tecnología, agilidad y un enfoque “customer-first” para ofrecer una experiencia de contratación y gestión completamente online.



Emisor: Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en España

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