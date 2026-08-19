Allianz España y Spotify crean la playlist a medida para cada plan que hagas este verano - Allianz España

(Información remitida por la empresa firmante)

Allianz España lanza, junto a Spotify, "Tu hogar, tu música", una experiencia en la que, respondiendo a tres preguntas (el plan, el mood, la compañía), Spotify genera al momento una playlist personalizada.

La aseguradora se adentra en el universo del streaming musical para abrir un nuevo canal de conexión emocional con las personas, llevando su promesa de marca al territorio más universal: la música.

Madrid, 19 de agosto de 2026.–. Allianz España da un paso más en su compromiso de acompañar a las personas en los momentos que realmente importan con el lanzamiento de una colección de playlists en Spotify diseñadas para disfrutar de la vida en casa.

La iniciativa nace del espíritu de "Y a vivir", el claim de marca con el que Allianz reivindica la valentía cotidiana e invita a las personas a disfrutar de la vida con confianza. Porque vivir no solo consiste en afrontar grandes retos o tomar decisiones trascendentales. También significa encontrar tiempo para desconectar, compartir una conversación, disfrutar de una comida en familia o sencillamente dedicarse unos minutos a uno mismo.

Con esta nueva propuesta, Allianz traslada ese mensaje al universo de la música, creando playlists pensadas para acompañar distintos momentos del día y convertirlos en experiencias más agradables. Desde una tarde de lectura hasta una cena con amigos, pasando por momentos de relajación, concentración o descanso, las listas buscan poner banda sonora a esos pequeños instantes que forman parte de una vida plena.

La música tiene la capacidad de generar emociones, crear recuerdos y acompañarnos en algunos de los momentos más importantes de nuestro día a día. Por eso, las playlists disponibles a través del perfil oficial de Allianz España en Spotify, exploran una nueva forma de conectar con las personas, acercándose a ellas desde un territorio tan universal como es la música.

Esta iniciativa refuerza la visión de Allianz como una marca cercana y relevante, que quiere estar presente en la vida de las personas, empujándolas a disfrutar de aquello que les hace felices. Porque cuando existe la tranquilidad necesaria para afrontar el día a día, resulta más sencillo dedicar tiempo a lo verdaderamente importante: vivir.

Las playlists de Allianz España están disponibles en: open.spotify.com/presents/allianz-hogar-4a351

Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros es la filial principal del Grupo Allianz en España y una de las compañías líderes del sector asegurador español. Con presencia en todo el territorio nacional, la compañía cuenta con más de 2.300 empleados y una red de más de 13.000 mediadores. Allianz Seguros ofrece seguros para particulares (Vida, Salud, Autos, Hogar y Accidentes) y para empresas (Multirriesgos, responsabilidad civil y soluciones personalizadas), combinando atención presencial en su red de sucursales con servicios digitales a través de su aplicación móvil y área de cliente online. Allianz Seguros forma parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, presente en cerca de 70 países y al servicio de alrededor de 97 millones de clientes particulares y corporativos*.

* Datos a 31 de diciembre de 2025. El número de clientes incluye únicamente los clientes de Allianz correspondientes a entidades consolidadas dentro del perímetro de reporting.

Más información: www.allianz.es/

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