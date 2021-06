Allianz Partners y BeNomad ofrecen una nueva plataforma exclusiva para conductores de vehículos eléctricos

La nueva solución ev-Move incluye, entre otros servicios, relación directa de los operarios con los conductores, e indicaciones personalizadas ofrecidas por un experto, previo a la recarga del vehículo

Allianz Partners y BeNomad lanzan conjuntamente al mercado de la Asistencia en Carretera una nueva solución que facilita y mejora el servicio a los conductores de vehículos eléctricos. Desde conocer la ubicación de las estaciones de recarga compatibles más cercanas al usuario cuando la batería de su vehículo está agotándose, hasta recibir asesoramiento personalizado a través del teléfono móvil.



Ev-Move también ayuda a los ‘e-conductores’ a estimar su consumo de energía y poder optimizar así sus trayectos. Estas funcionalidades son posibles gracias a los avanzados algoritmos puestos a disposición, analizando multitud de parámetros y distintos factores como puedan ser el tiempo, tráfico, perfil del vehículo, disponibilidad de las estaciones de recarga, etc. Todo ello, factores que tienen un impacto en la autonomía, tiempo de recarga y de conducción.



Todas estas funcionalidades se suman a la solución de Asistencia en Carretera para vehículos eléctricos que ya ofrece Allianz Partners, y que contempla alternativas de movilidad como la ‘solución para vacaciones’, gracias a la cual el conductor puede trasladarse a su destino de vacaciones y regresar con un vehículo eléctrico facilitado por la compañía; el traslado del conductor en casos en los que exista un fallo en el equipo o sistema de recarga, información para viajes gracias a una línea 24/7 disponible para el conductor a través de un servicio ‘concierge’, recarga del vehículo in-situ, etc.



La relación entre Allianz Partners y BeNomad responde a la estrategia global de ambas compañías, centrada en favorecer el uso de vehículos eléctricos. La solución de ev-Move se encuentra en una fase de mejora, todavía durante este año, añadiendo nuevas funcionalidades como la posibilidad de iniciar una recarga con tan sólo indicarlo en la plataforma o estimar el precio de la recarga.



“Ofrecemos asistencia a los conductores de vehículos eléctricos desde el momento en el que el cliente se compra dicho vehículo. En Allianz Partners queremos que los conductores puedan contar con nosotros en todo momento, incluso antes de que puedan necesitar nuestra asistencia presencial”, explica Cristina Rosado, Head de Movilidad en Allianz Partners España, quien añade que “queremos que los conductores de vehículos eléctricos dispongan de todos los servicios que puedan necesitar en todo momento: antes de emprender la marcha y, por supuesto, durante sus trayectos con servicios como ‘AzP a bordo’ -también disponible para VE- o la recarga in-situ”.



Allianz Partners está inmersa en la creación de una red de proveedores especializada en vehículos eléctricos, así como de una red de reparadores con certificación especial para el manejo de este tipo de vehículo. También, pondrá a disposición una línea de ayuda a los conductores de VE, accesible desde un botón instalado en el compartimento del pasajero en el propio vehículo.



A través de esta amplia gama de servicios dedicados a los VE, Allianz Partners se sitúa como la compañía de seguros y asistencia en carretera perfecta para los fabricantes de automoción, así como para otras aseguradoras que quieran complementar sus servicios de asistencia.



“Allianz Partners quiere contribuir de forma real a la transición de la movilidad tradicional a una movilidad eléctrica y sostenible. La integración de la solución ev-Move de BeNomad en nuestros sistemas y procesos ayudará a mejorar la experiencia de los clientes cuando requieran de asistencia en la carretera. En nuestro caso, somos proveedores de nuevos servicios a los hábitos del consumidor, gracias a nuestros amplios conocimientos y gestión del ecosistema de vehículos eléctricos: operadores de recarga, operadores de movilidad, aseguradoras y fabricantes” comenta Jérôme Joubert, Chief Marketing Officer de Asistencia en Carretera del Grupo Allianz Partners.



Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance. Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.



Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es



Contacto Prensa Allianz Partners España: comunicacion.es@allianz.com



Sobre BeNomad

Compañía desarrolladora de soluciones tecnológicas para el mapeo, rutas y navegación, BeNomad se encuentra centrada en la transición hacia la e-Movilidad desde hace más de 10 años. Su solución Ev-Move permite a los socios de BeNomad integrar funcionalidades clave para mejorar la vida y conducción de los conductores de vehículos eléctricos a través de la estimación de consumo, guías de viaje VE, buscadores de estaciones de recarga, etc.



Para más información, por favor visitar: www.benomad.com



