Allianz presenta 'Encuentros Allianz Inversiones', para entender la inversión desde el conocimiento

La iniciativa busca acercar el mundo financiero a las personas a través de conversaciones con referentes de la inversión y la economía. Seis encuentros para reflexionar sobre el futuro, la innovación y las nuevas formas de invertir con propósito. Los tres primeros capítulos ya están disponibles en la web de Allianz España

Madrid, 28 de octubre.- "La mejor inversión es aprender, rodearse de buenos mentores y escuchar con paciencia". Con esta idea, Allianz España presenta Encuentros Allianz Inversiones, una nueva serie de conversaciones que tiene como objetivo acercar la inversión y la gestión patrimonial al público desde una mirada más humana, reflexiva y accesible.



El espacio, conducido por Celso Fernández, Subdirector de Vida, Salud y Gestión de Activos en Allianz España, reúne en seis episodios a grandes referentes del ámbito financiero y empresarial para compartir su visión sobre el futuro, la innovación y las nuevas formas de invertir.



"La inversión es cuestión tanto de números como de personas. Queremos acercar las personas detrás de las decisiones a los clientes para transmitir su conocimiento, experiencia e historias fascinantes. Tan fascinantes como el salto de la física cuántica a la inversión o como empezar a invertir incluso antes de sacarse el carné de conducir", explica Celso Fernández.



Conversaciones que inspiran nuevas miradas sobre la inversión

A lo largo de los encuentros, los participantes abordan temas clave como la tecnología, la sostenibilidad o el liderazgo, pero también comparten experiencias, aprendizajes y decisiones personales que han marcado su trayectoria profesional.



El resultado es una serie que combina rigor financiero y divulgación, diseñada para inspirar, formar y acercar la cultura de la inversión responsable a la sociedad.



Los tres primeros capítulos ya están disponibles en la web de Allianz España y cuentan con la participación de:



• Rafa Hurtado, Director de Inversiones y Estrategia en Allianz España



• Gregor Hirt, Responsable Global de Inversiones Multiactivos en Allianz Global Investors



• Virginie Dubois, Responsable de la gama Best Styles en Allianz Global Investors



Es posible ver todos los contenidos en el siguiente enlace: Encuentros Allianz Inversiones



Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros, la principal filial del Grupo Allianz en España, destaca como líder en el sector asegurador español. Proporciona una combinación única de proximidad física y avanzada tecnología para satisfacer las necesidades de sus clientes. Con más de 2.000 empleados en sus sucursales y delegaciones y una red extensa de más de 7.000 mediadores, Allianz Seguros garantiza un servicio cercano y personalizado.



La compañía utiliza herramientas innovadoras como su aplicación para smartphones y tabletas, un área de eCliente en su web corporativa, y la comunicación directa a través de más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes. Allianz Seguros ofrece una de las gamas de productos más completas e innovadoras del mercado, fundamentada en el concepto de seguridad integral. Sus productos abarcan desde seguros personales y familiares, como Vida, Autos, Hogar, Accidentes y Salud, hasta soluciones empresariales como Multirriesgos para empresas y comercios, además de opciones aseguradoras personalizadas para necesidades más complejas.



Como parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, Allianz Seguros se beneficia de la solidez y experiencia global del grupo, que atiende a más de 122 millones de clientes en más de 70 países.







