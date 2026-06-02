ALTEN y Surcontrol Academy: alianza para formar talento en Supply Chain industrial

Firma acuerdo colaboración - Surcontrol Academy

(Información remitida por la empresa firmante)

Puerto de Santa María (Cádiz), 2 de junio de 2026.- La industria española necesita agilizar la incorporación de personal cualificado en el ámbito del Supply Chain. El desarrollo de soluciones y metodologías de base tecnológica avanzan más rápido que la curva de aprendizaje del talento.

Este contexto exige preparar a profesionales cualificados para garantizar la eficiencia de los sistemas y procesos industriales. Actualmente, el desajuste de talento en España se encuentra en niveles históricos: según el último estudio sectorial de la consultora internacional ManpowerGroup, 8 de cada 10 empresas de logística y de la industria (el 79%) admiten tener serias dificultades para encontrar profesionales cualificados que cubran sus vacantes técnicas y directivas. Por lo que es clave agilizar el acceso a perfiles cualificados, preparados para garantizar la eficiencia de nuevos sistemas y procesos.



La alianza entre ALTEN Spain y Surcontrol Academy se afianza para garantizar la capacitación y reclutamiento de expertos en la dirección estratégica del Supply Chain.



Surcontrol Academy, institución formativa especializada en el sector industrial, ha anunciado el lanzamiento del Programa Avanzado en Supply Chain 360°: Operaciones y Estrategia Industrial. La iniciativa nace con un respaldo de primer nivel: el referente en ingeniería y tecnología ALTEN Spain, que actúa como Industrial Partner.



"El mercado necesita profesionales preparados para actuar en escenarios de alta presión operativa y cadenas de suministro cada vez más inestables", explican desde la dirección de Surcontrol Academy. "El objetivo es ofrecer un punto de capacitación y acceso directo a la operativa del mercado industrial".



La colaboración con ALTEN pone el foco en preparar a futuros expertos para la dirección estratégica de la cadena de suministro, dentro del nuevo contexto tecnológico.



Con un sistema de capacitación inmersivo, los alumnos deben resolver procesos simulados en áreas de alta exigencia, enfrentándose a retos diarios de planificación, compras y gestión de inventarios.



ALTEN: Impulsando el desarrollo del talento industrial

ALTEN Spain es parte de Grupo ALTEN, empresa líder internacional en ingeniería y servicios IT, con más de 58.400 profesionales en más de 30 países. Aporta a este programa su experiencia contrastada en la optimización de cadenas de suministro. Con un centro de excelencia especializado en Supply Chain, la compañía diseña e implementa soluciones para sectores clave como aeronáutico, defensa, automoción, naval y alimentación, abordando desafíos reales en planificación, logística y transformación digital.



Esta combinación de conocimiento técnico y operativa industrial permite a ALTEN Spain enriquecer la formación con casos prácticos y metodologías probadas, preparando a los profesionales para los retos actuales del sector.



Como parte de su compromiso con el talento y su especialización, los perfiles más destacados de cada promoción optarán a realizar prácticas profesionales dentro de ALTEN, facilitando su entrada directa en proyectos tecnológicos de alto impacto.



Detalles de la formación

El programa, que dará comienzo el próximo 1 de septiembre, tiene una duración de 6 meses en modalidad online, permitiendo una compatibilidad total con la actividad profesional gracias a una metodología de píldoras diarias y sesiones prácticas en directo de no más de 20 o 30 minutos.



Con esta alianza, Surcontrol Academy y ALTEN dan un paso al frente en la especialización técnica en España. Un programa diseñado por y para la industria que busca devolver la eficiencia a las operaciones globales en un escenario de cambio constante.





Contacto

Nombre contacto: Surcontrol Academy

Descripción contacto: Surcontrol Academy

Teléfono de contacto: 956 833 700





Emisor: Surcontrol Academy