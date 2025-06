Amstro advierte sobre los retos crecientes de ciberseguridad en el sector legal y financiero

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 18 de junio 2025.-

La ciberseguridad se ha convertido en uno de los grandes desafíos para las empresas del ámbito legal y financiero, especialmente aquellas que manejan grandes volúmenes de información sensible. En este contexto, Amstro ha reforzado su estrategia de protección de datos e insiste en que el sector no solo debe adaptarse a las nuevas exigencias normativas, sino anticiparse a amenazas cada vez más sofisticadas

Desde la compañía advierten que uno de los principales retos actuales es el incremento de los ataques de ransomware dirigidos a empresas que operan con información confidencial. A este fenómeno se suma el uso cada vez más extendido de inteligencia artificial por parte de los ciberdelincuentes, que está transformando las técnicas de ingeniería social y aumentando los riesgos de suplantación de identidad o acceso no autorizado. A estas amenazas se añade una presión creciente por parte de partners, auditores y clientes para demostrar con pruebas fehacientes el cumplimiento normativo en materia de protección de datos y planes de continuidad de negocio.



Ante este panorama, Amstro ha decidido ir más allá del mero cumplimiento legal. "En un entorno cada vez más digitalizado, no basta con cumplir: queremos liderar por buenas prácticas, porque la confianza de nuestros clientes depende directamente de nuestra capacidad para proteger sus datos y garantizar la continuidad del servicio incluso en situaciones críticas", explica Albert Borrás, CEO de Amstro.



Formación continua y protocolos ante la amenaza

Para ello, la compañía impulsa una estrategia de protección integral basada en el uso de tecnología avanzada, protocolos operativos sólidos y una decidida apuesta por la formación continua de su equipo. La empresa cuenta con medidas como el análisis continuo de vulnerabilidades, el cifrado de dispositivos y servidores, el uso obligatorio de autenticación multifactor, políticas estrictas de contraseñas y actualizaciones constantes del software. Además, han integrado su Plan de Continuidad de Negocio como una garantía real de disponibilidad operativa ante cualquier interrupción.



Este enfoque se sustenta en estándares reconocidos a nivel internacional. Amstro dispone de la certificación ISO 27001 en gestión de la seguridad de la información, así como de la ISO 22301 en continuidad de negocio. Además, aplica de forma rigurosa los principios y obligaciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), garantizando tanto la seguridad técnica como la transparencia en el tratamiento de la información.



Más allá de los sistemas, la cultura interna es otro de los pilares fundamentales. La empresa realiza formaciones continuas en ciberseguridad y protección de datos, organiza simulacros de phishing y campañas de sensibilización, y promueve una cultura digital responsable como base de su resiliencia operativa.



Con una trayectoria consolidada en el sector, Amstro presta servicios a entidades financieras, aseguradoras, fondos de inversión y despachos legales. Su compromiso con la seguridad digital forma parte de su propuesta de valor, que se orienta a ofrecer no solo eficiencia, sino también confianza. "Nuestro objetivo es ser un partner fiable, capaz de prestar servicio con garantías incluso ante escenarios adversos. La ciberseguridad no es una función técnica más: es la base sobre la que construimos la relación con nuestros clientes", concluyen desde la firma.







Emisor: Amstro

Nombre contacto: Amstro

Descripción contacto: Comunicación Amstro

Teléfono de contacto: 931 22 27 77