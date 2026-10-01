Anew Climate amplía su cartera europea de carbono forestal mediante un acuerdo de diez años con EKEN

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(Información remitida por la empresa firmante)

La alianza incorpora créditos suecos de gestión forestal mejorada, desarrollados conforme a la metodología VM0045 de Verra, a la oferta de Anew para compradores corporativos

Estados Unidos, 1 de octubre de 2026.- Anew Climate (Anew), uno de los mayores desarrolladores y comercializadores de créditos de carbono del mundo, ha anunciado un acuerdo de diez años con EKEN Financing Value Added Forestry (EKEN) para ofrecer créditos suecos de gestión forestal mejorada (IFM) a compradores corporativos de todo el mundo. El acuerdo amplía la cartera europea de carbono forestal de Anew, que la compañía mantiene junto con millones de acres de terrenos forestales gestionados en Norteamérica.



En el marco de esta colaboración, Anew actuará como socio exclusivo para la comercialización de los créditos generados por los proyectos desarrollados por EKEN, encargándose de las relaciones con los compradores, la estructuración y la integración en carteras para compradores corporativos de Europa y otros mercados internacionales.



EKEN está preparando el proyecto para su desarrollo conforme a VM0045, la metodología de Verra para la gestión forestal mejorada que utiliza líneas de base dinámicas emparejadas a partir de inventarios forestales nacionales. Mientras que muchas líneas de base convencionales de carbono forestal se basan en una proyección de lo que hipotéticamente habría hecho un propietario de tierras en ausencia de un proyecto de carbono, VM0045 establece las líneas de base utilizando bosques estadísticamente comparables observados mediante datos de inventarios forestales nacionales, lo que permite evaluar los resultados de los proyectos frente al rendimiento medido de bosques comparables. En agosto de 2025, el Integrity Council for the Voluntary Carbon Market aprobó la versión 1.2 de VM0045 al considerar que cumplía sus Core Carbon Principles, convirtiéndola en una de las dos primeras metodologías de gestión forestal mejorada en obtener esta designación.



Suecia está especialmente bien preparada para respaldar este enfoque. El Inventario Forestal Nacional de Suecia supervisa los bosques del país desde 1923 mediante un inventario anual por muestreo a escala nacional, proporcionando los datos históricos observados sobre los bosques en los que se basa la metodología.



"A los compradores corporativos no les faltan opciones de carbono forestal. Lo que a menudo les falta es carbono forestal que puedan respaldar con datos actualizados del mundo real. La adicionalidad es la cuestión más difícil a la que se enfrentan los compradores. Las líneas de base dinámicas abordan esta cuestión sustituyendo las hipótesis estáticas por el rendimiento medido de bosques comparables. El inventario forestal de Suecia, con un siglo de historia, proporciona exactamente el tipo de datos que requiere esta metodología. Incorporar una oferta sueca de IFM obtenida mediante líneas de base dinámicas, junto con nuestra amplia cartera norteamericana, ofrece a los compradores una diversificación geográfica significativa sin rebajar los estándares de calidad", afirmó Joshua Strauss, presidente de Productos Ambientales de Anew Climate.



EKEN combina experiencia forestal sueca, ciencia climática y financiación climática para desarrollar proyectos de carbono forestal que remuneran a los propietarios de terrenos por el carbono adicional almacenado cuando se aplaza la tala, creando una fuente de ingresos que complementa, en lugar de sustituir, los ingresos tradicionales procedentes de la madera.



"Los créditos de carbono verificados ofrecen a los propietarios forestales suecos algo que nunca habían tenido: una forma de recibir una remuneración por el carbono que almacena un bosque, y no solo por la madera que produce. Junto con Anew Climate, estamos abriendo un mercado internacional para ello. Nuestro objetivo a largo plazo es lograr una economía forestal sueca en la que una mayor proporción de lo que produce el bosque termine en productos de valor añadido y larga duración", afirmó Erik Ottosson, fundador y CEO de EKEN.



Se espera que el proyecto genere entre 30.000 y 65.000 créditos procedentes de los terrenos forestales actualmente inscritos entre 2027 y 2031, sujeto a su registro y verificación, y se prevé que la primera emisión tenga lugar en el cuarto trimestre de 2027. Se espera que los volúmenes aumenten a medida que se incorporen nuevos propietarios de terrenos.



Acerca de Anew Climate

Anew Climate, LLC es líder mundial en diversas soluciones climáticas basadas en la transparencia y la rendición de cuentas. Gracias a su profundo conocimiento del mercado, Anew aprovecha soluciones tecnológicas y basadas en la naturaleza para crear valor mediante la generación y comercialización de créditos ambientales para los mercados de combustibles bajos en carbono, carbono, energías renovables y emisiones. Anew es propiedad mayoritaria de TPG Rise, la plataforma global de inversión de impacto de TPG. La compañía cuenta con oficinas en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Hungría, España y Singapur, y con una cartera de productos ambientales que abarca cinco continentes.



Acerca de EKEN

EKEN Financing Value Added Forestry es una empresa sueca que desarrolla proyectos de carbono forestal en bosques nórdicos conforme a la metodología VM0045 de Verra, combinando experiencia forestal sueca y ciencia climática con datos y tecnología avanzados. Mediante la creación de valor económico a partir del almacenamiento adicional de carbono, EKEN proporciona a los propietarios forestales una fuente de ingresos complementaria a los ingresos tradicionales procedentes de la madera.

Contacto

Nombre contacto: Daniel Holdridge

Descripción contacto: Anew Climate

Teléfono de contacto: 281.546.4140



