Ansiedad; por qué comprender el problema no siempre ayuda a resolverlo - El Taller Emocional: psicólogos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 01 de julio 2026.- Cada vez son más las personas que buscan ayuda psicológica para afrontar la ansiedad. En muchas ocasiones llegan después de haber leído libros, escuchado podcasts, visto vídeos o comprendido con bastante precisión por qué les ocurre lo que les ocurre. Sin embargo, ese conocimiento no siempre se traduce en un cambio real. En El Taller Emocional, centro de psicólogos en Madrid, se parte de la idea de que existe una diferencia importante entre comprender un problema y vivir una experiencia distinta frente a él. Esa diferencia puede marcar el inicio del cambio.

Cuando la lógica mantiene el sufrimiento

Ante la ansiedad resulta natural intentar controlar lo que ocurre. Se busca eliminar los pensamientos desagradables, tranquilizarse cuanto antes, evitar determinadas situaciones o analizar constantemente el origen del malestar. Son respuestas completamente lógicas. Sin embargo, en muchas personas esa lógica termina convirtiéndose precisamente en el mecanismo que mantiene el problema. Cuanto más se intenta no pensar, más aparecen determinados pensamientos. Cuanto más se intenta controlar una sensación física, más intensa parece volverse. Cuanto más se analiza el miedo, más presente acaba estando.

Comprender por qué sucede puede aportar tranquilidad intelectual, pero no modifica necesariamente la forma en que la persona se relaciona con la ansiedad. Es como intentar salir de unas arenas movedizas moviéndose con más fuerza: el esfuerzo parece razonable, pero termina hundiendo aún más.

Experimentar el problema de una manera diferente

Algunos modelos de intervención psicológica parten de una premisa distinta: en lugar de centrar el trabajo en explicar el origen del problema, buscan que la persona pueda vivir una experiencia diferente frente a aquello que teme. La terapia breve estratégica emplea intervenciones que rompen el funcionamiento habitual del problema, estrategias diseñadas para modificar un sistema que se mantiene precisamente gracias a la lógica con la que se intenta resolver. Cuando la persona deja de responder siempre del mismo modo, la ansiedad pierde parte del terreno que había ido ganando. El cambio aparece porque cambia la experiencia, no únicamente porque aumente la comprensión.

En El Taller Emocional, ubicado en el barrio de Retiro en Madrid, el trabajo terapéutico integra este tipo de estrategias junto con otros enfoques basados en la evidencia, adaptando cada intervención a las características particulares de cada caso.

Más allá de entender, empezar a cambiar

La psicoterapia actual dispone de herramientas muy diversas para abordar la ansiedad. Cada vez más profesionales coinciden en que el conocimiento puede ser útil, pero que el cambio suele consolidarse cuando la persona logra experimentar de otra manera aquello que durante tanto tiempo había intentado controlar. A veces, el primer paso no es entender mejor el problema, sino atreverse a relacionarse con él de una forma completamente distinta.



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