Antonio García Olmos, nuevo consejero delegado de Flexicar

La marca líder de Vehículo de Ocasión da un paso adelante con su incorporación al frente de la compañía

La compañía Flexicar, líder en el mercado de vehículos de ocasión y soluciones de movilidad, ha anunciado el nombramiento de Antonio García Olmos como nuevo Chief Executive Officer (CEO). Su incorporación representa un paso clave en la evolución de la empresa y su consolidación como referente del sector automoción en España y Portugal.



Antonio García Olmos llega a Flexicar tras una sólida trayectoria en el sector financiero, con casi tres décadas de experiencia en BBVA, donde ha ocupado puestos de alta responsabilidad en la estructura directiva. Su visión estratégica, orientación a resultados y liderazgo humano serán fundamentales para impulsar la próxima etapa de la compañía.



Oliver Cornago, fundador y hasta ahora CEO de Flexicar, continuará liderando la visión global de la compañía, acompañando al nuevo equipo directivo y reforzando la expansión del negocio desde la presidencia del holding del grupo.



"Este relevo representa una evolución natural en la estructura de Flexicar, en un momento clave de consolidación. La llegada de Antonio nos permite seguir creciendo con una gestión profesional, sólida y con una mirada puesta en el largo plazo", ha señalado Cornago.



La compañía ha querido subrayar que esta transición se produce en un contexto de estabilidad y continuidad. Flexicar mantiene su firme apuesta por la digitalización, la excelencia operativa y una atención al cliente cercana y transparente, que han sido claves para su crecimiento sostenido en los últimos años.



Antonio García Olmos

Antonio García Olmos es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y posee un Máster en Entidades Financieras. Con 27 años de experiencia en BBVA, ha desarrollado su carrera en diferentes territorios y áreas de gestión, acumulando una sólida trayectoria en posiciones de liderazgo.



Durante los últimos diez años, al frente de BBVA Consumer Finance Automóvil España, consolidó la unidad como referente absoluto del mercado, impulsando la transformación del negocio con visión estratégica, responsabilidad financiera y una clara apuesta por el talento y el desarrollo de las personas. Su liderazgo cercano, ambicioso y orientado a resultados será fundamental para afrontar los nuevos retos de Flexicar.



"Comienzo esta etapa con ilusión y responsabilidad, con la mirada puesta en consolidar a Flexicar como referente en movilidad y en seguir generando valor para nuestros clientes y equipos."



Grupo Flexicar

El Grupo Flexicar es uno de los principales conglomerados de movilidad de España, encabezado por Flexicar, marca líder del mercado de vehículos de ocasión. Hasta el momento, el holding cuenta con división de venta y compra de coches (flexicar.es), de motos (flexibike.es) y de vehículos ecológicos (Flexicar Green), así como rama de renting (Flexicar Renting) y de autocaravanas, tras la adquisición del 25% del Grupo Autocaravanas Norte, uno de los principales actores del sector del caravaning en España.



Nacido en 2012, el grupo finalizó el año 2024 con una facturación cercana a los 1.000 millones de euros y casi 92.000 operaciones de compra venta completadas. Su red comercial se extiende por casi todas las provincias españolas y Portugal, con más de 180 concesionarios y cerca de 2.000 profesionales.

