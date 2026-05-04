Aosom.es dona nuevos coches eléctricos al Hospital Sant Joan de Déu para mejorar la experiencia infantil - Aosom.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de mayo de 2026.-

El entorno hospitalario puede generar nervios e incertidumbre en los más pequeños, especialmente cuando deben enfrentarse a procesos quirúrgicos o pruebas médicas. Con el objetivo de hacer ese momento más amable, Aosom.es ha realizado una nueva donación de coches eléctricos infantiles al Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi.

Gracias a esta iniciativa, los niños pueden realizar el trayecto hacia el bloque quirúrgico en uno de estos vehículos, sustituyendo la camilla convencional por una experiencia más cercana y adaptada a su edad. Según ha explicado el propio centro, esta medida contribuye a reducir la ansiedad previa a la intervención mediante el juego simbólico.

El valor del juego en la atención pediátrica

Los nuevos coches de batería están destinados a pacientes pediátricos y pueden ser conducidos por los propios menores o mediante control remoto por parte del personal sanitario. Este recurso ayuda a generar distracción positiva y favorece que los niños afronten el proceso con mayor tranquilidad.

Además, la iniciativa también tiene un impacto positivo en las familias, que viven ese momento con menos tensión al ver a sus hijos más tranquilos y entretenidos durante el traslado.

Un compromiso que continúa tras una década

La relación entre Aosom.es y el Hospital Sant Joan de Déu no es puntual. Hace cerca de diez años, la compañía ya realizó una primera donación de vehículos infantiles al centro. Tras años de uso continuado, esta nueva entrega permitirá renovar la flota existente y dar continuidad a una iniciativa centrada en el bienestar emocional de numerosos pacientes pediátricos.

Con esta acción, Aosom.es refuerza su compromiso con proyectos que generan un impacto positivo real en la sociedad, especialmente aquellos vinculados a la infancia, la salud y el bienestar familiar. La compañía impulsa regularmente colaboraciones solidarias, donaciones y patrocinios dentro de su política de responsabilidad social corporativa, recogidas en su página de donaciones y colaboraciones.

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