Arbitrade refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la gestión responsable de alimentos con Naria

La compañía integra una solución digital para avanzar en sus objetivos de sostenibilidad, eficiencia operativa y modelos de gestión medibles

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Arbitrade con la economía circular y la generación de impacto social

Madrid, 3 de marzo de 2026. – Arbitrade, líder en España en soluciones de unattended retail y distribución automatizada de alimentos —con más de 30 años de trayectoria, 5.000 clientes y un parque de más de 18.000 máquinas expendedoras en activo— ha iniciado una colaboración estratégica con Naria, plataforma tecnológica especializada en la gestión responsable de excedentes alimentarios.

En el marco de esta alianza, Arbitrade ha integrado la solución tecnológica de Naria para estructurar y gestionar de forma eficaz sus excedentes alimentarios, facilitando la trazabilidad, seguridad alimentaria y alineación con marcos legales como la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Esta solución aportará una mayor eficiencia operativa y permitirá consolidar un modelo de gestión estable, medible y escalable a nivel nacional.

Impacto social y medioambiental

Más allá de minimizar el desperdicio alimentario, el proyecto busca crear un modelo operativo que conecte de forma estructurada a Arbitrade con entidades sociales y organizaciones del tercer sector. Con ello, se pretende que estas entidades mejoren su planificación, diversifiquen sus entregas y amplíen su capacidad de atención a personas y colectivos vulnerables.

"En Arbitrade consideramos que la sostenibilidad no es una cuestión añadida. Se trata de una parte intrínseca e identitaria de nuestro modelo de negocio. Esta colaboración con Naria nos permite avanzar de forma integrada en la gestión responsable de excedentes alimentarios, afianzando nuestra estrategia de impacto social y ambiental", señala Javier Arquerons, CEO de la compañía.

Por su parte, Kilian Zaragozá, CEO y fundador de Naria, declara: "Iniciativas como esta con Arbitrade demuestran cómo la tecnología puede mejorar la conexión entre empresas y el tercer sector. No se trata solo de gestionar excedentes, sino de hacerlo con previsibilidad, seguridad y generando mayor valor social y medioambiental en toda la cadena."

Un modelo replicable y escalable

Con este proyecto, Arbitrade y Naria ponen de relieve el papel de la tecnología como herramienta clave para avanzar hacia modelos más responsables y circulares, donde la reducción del desperdicio alimentario se convierte en una oportunidad para generar valor compartido.

Sobre Arbitrade

Arbitrade, antes Alliance Vending, es el referente de máquinas expendedoras, coffee corner y smart shops en España, con más de 18.000 máquinas distribuidas y 5.000 puntos de venta de todos los sectores estratégicos: hospitales, universidades, oficinas, centros de la administración, estaciones de viajes, centros asistenciales, grandes empresas, pymes, etc. Opera en casi la totalidad del territorio español a través de sus delegaciones, así como mediante la suma de alianzas estratégicas.

Sobre Naria

Naria, empresa fundada en 2019, es una plataforma digital enfocada en el desarrollo de soluciones tecnológicas y de innovación para digitalizar el Tercer Sector y mejorar su conexión con el resto de agentes de la sociedad, optimizando recursos y favoreciendo la inclusión social. Con base en Castellón, ha comenzado su expansión en América Latina. Ha asesorado al Gobierno español para el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario aprobado en el Consejo de Ministros de enero de 2024 y su plataforma de gestión de excedentes está recogida en la Estrategia Nacional de Alimentación del Gobierno de España.

