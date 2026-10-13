ARC Soluciones amplía su capacidad productiva con una nueva nave de 1.500 m en Molins de Rei - ARC Soluciones

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía celebra su 20 aniversario con una ampliación destinada a acompañar el crecimiento de la demanda y reforzar el servicio a clientes y distribuidores.

Barcelona, 13 de octubre de 2026.- ARC Soluciones ha puesto en funcionamiento unas nuevas instalaciones de 1.500 m en Molins de Rei para responder al crecimiento de su actividad durante los últimos años. La ampliación permitirá trabajar en más vehículos de forma simultánea y optimizar la organización de los procesos, con el objetivo de aportar mayor agilidad en las entregas y flexibilidad en la planificación.

La nueva nave, próxima a la sede central de Sant Just Desvern, facilita la coordinación de los equipos técnicos y permite asumir un mayor volumen de proyectos, manteniendo los controles de calidad, seguridad y los requisitos de homologación correspondientes a cada adaptación. Esta ampliación aporta valor a distribuidores, talleres colaboradores, concesionarios y profesionales del transporte, con un servicio más ágil y flexible que facilita su actividad y contribuye a mejorar la experiencia de sus propios clientes.

El alcance de esta inversión va más allá de la capacidad productiva. Detrás de cada vehículo adaptado hay una persona para quien la movilidad significa independencia, autonomía y calidad de vida. Poder desplazarse al trabajo, compartir momentos con la familia o realizar actividades cotidianas con mayor libertad representa mucho más que disponer de un vehículo adaptado.

Durante estos 20 años hemos aprendido que nuestro trabajo va mucho más allá de adaptar vehículos. Detrás de cada adaptación hay una persona, una familia y una necesidad. Esta ampliación nos permitirá seguir creciendo, pero, sobre todo, ofrecer un mejor servicio y estar más cerca de quienes confían en nosotros. Porque nuestro verdadero objetivo no es adaptar más vehículos, sino ayudar a que más personas disfruten de su libertad de movimiento, señala Alex Ribas, director general de ARC Soluciones.

La apertura se produce en el año del 20 aniversario de ARC Soluciones, cuya celebración tendrá lugar en noviembre. La incorporación de estas instalaciones marca una nueva etapa de una trayectoria vinculada a la especialización en movilidad adaptada y a la colaboración con fabricantes, distribuidores y profesionales del sector.

Con esta inversión, la compañía refuerza su estructura para acompañar el desarrollo de su actividad en los próximos años, manteniendo la atención a las personas y la relación con su red de colaboradores como ejes de su crecimiento.

Sobre ARC Soluciones

ARC Soluciones es una empresa especializada en la adaptación y homologación de vehículos para personas con movilidad reducida. Con más de 20 años de experiencia y sede en la calle Joan de la Cierva, 1, Sant Just Desvern (Barcelona), desarrolla soluciones de conducción, acceso y transporte adaptado para particulares, concesionarios y profesionales del transporte.

La compañía cuenta con acuerdos oficiales de carrocero con fabricantes de referencia y colabora con una red nacional de talleres especializados. Su actividad responde a un propósito, favorecer la autonomía, la independencia y la libertad de movimiento de las personas, bajo el lema Impulsamos tu libertad.

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