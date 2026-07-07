Arkhé Cosmetics presenta ARKHÉ VOICES, una nueva iniciativa de conversaciones que une talento y propósito

Arkhé Vocies by Arkhé Cosmetics - Arkhé Cosmetics

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 07 de julio 2026.- La marca de peluquería profesional inaugura este proyecto con la diseñadora Sonia Carrasco en una conversación sobre 'El valor del proceso', una reflexión compartida sobre la creatividad, el tiempo y la excelencia como motores de transformación

Arkhé Cosmetics continúa construyendo un universo de marca que trasciende la cosmética capilar con el lanzamiento de ARKHÉ VOICES, una nueva iniciativa concebida para dar voz a personas de diferentes disciplinas que inspiran y que comparten una manera de entender el trabajo, la creatividad y la belleza desde la autenticidad, el conocimiento y el propósito.



La iniciativa nace con el objetivo de conectar con profesionales que comparten la esencia de Arkhé Cosmetics y una visión común basada en la excelencia, la innovación consciente y el valor de hacer las cosas con tiempo, criterio y sensibilidad. ARKHÉ VOICES se presenta como un espacio de conversaciones profundas que buscan generar reforzar los valores de lo esencial y divulgar conocimiento con sentido.



Episodio 1: El valor del proceso con Sonia Carrasco, diseñadora de moda

El primer episodio de ARKHÉ VOICES tiene como protagonista a Sonia Carrasco, una de las diseñadoras españolas con mayor reconocimiento y proyección internacional, cuya visión creativa ha convertido su firma en un referente de la moda contemporánea desde la innovación, la investigación y el compromiso con una forma diferente de crear. La conversación, grabada en el estudio creativo y taller de la diseñadora en Barcelona durante un shooting para su nueva colección, gira en torno a un concepto que une de forma muy natural a Sonia Carrasco y Arkhé Cosmetics: el valor del proceso.



En un momento en el que la inmediatez parece marcar el ritmo de la sociedad, ambas reivindican la importancia de detenerse, investigar, experimentar y respetar los tiempos necesarios para construir proyectos auténticos y duraderos. Durante la entrevista, Sonia Carrasco comparte cómo entiende el proceso creativo desde una perspectiva profundamente humana. Para la diseñadora, las ideas no aparecen de manera espontánea, sino que son el resultado de la observación, la curiosidad y un trabajo constante de investigación. Cada colección nace de una pregunta, de una inquietud o de un reto técnico que evoluciona hasta convertirse en una propuesta creativa.



Carrasco defiende una forma de crear donde el tiempo, la experimentación y la reflexión forman parte del resultado final. Una filosofía que conecta directamente con la manera en que Arkhé Cosmetics desarrolla cada una de sus fórmulas: desde la investigación científica y el conocimiento profundo. A lo largo de la conversación, la diseñadora reflexiona también sobre conceptos como la excelencia, la coherencia o la intuición. Valores que forman parte del ADN de Arkhé Cosmetics y que convierten este primer episodio en una conversación entre dos universos creativos que entienden que el verdadero valor no reside únicamente en el resultado, sino en todo aquello que sucede antes de alcanzarlo.



"ARKHÉ VOICES nace porque creemos que una marca también debe inspirar desde las ideas. Queremos acercar a nuestra comunidad conversaciones con personas que admiramos y que comparten nuestra forma de entender la creatividad, el conocimiento y la excelencia. El primer episodio con Sonia Carrasco representa perfectamente aquello que somos: una marca que cree en el proceso y en el valor del tiempo", Raúl Martínez Ribes, CEO de Arkhé Cosmetics.





Emisor: Arkhé Cosmetics

Nombre contacto: Sara Pau

Descripción contacto: VMV Cosmetic Group

Teléfono de contacto: 671012525