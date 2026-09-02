Aromar Hotels & Restaurants elige Cloudbeds para su próxima etapa de crecimiento y modernización

Aromar Hotels & Restaurants elige Cloudbeds - Cloudbeds

(Información remitida por la empresa firmante)

El grupo hotelero de la Costa Brava invierte en una base tecnológica más conectada, combinando innovación y modernización operativa con un enfoque de hotelería centrada en las personas

Madrid, 2 de septiembre de 2026.- Cloudbeds, el sistema de gestión hotelera creado para hoteleros ambiciosos, ha anunciado hoy que Aromar Hotels & Restaurants ha elegido Cloudbeds para acompañar la próxima etapa de modernización de su cartera de tres establecimientos en la Costa Brava.



El acuerdo marca el último paso en la continua evolución de Aromar después de más de 60 años dedicados a la hotelería en la Costa Brava. Grupo familiar y pionero del turismo en la zona, Aromar sigue invirtiendo en innovación, excelencia en el servicio y formas de trabajar más modernas, sin renunciar al trato personalizado, al carácter distintivo y a la fuerte vinculación con el territorio que han definido el negocio durante décadas.



Tras evaluar a varios proveedores tecnológicos, Aromar ha seleccionado Cloudbeds como base moderna, integrada y escalable para gestionar su cartera de hoteles. El grupo utilizará la plataforma para llevar la gestión operativa y comercial a un entorno más conectado, mejorar la visibilidad entre sus establecimientos, reforzar el análisis y la toma de decisiones, y crear procesos de trabajo más homogéneos para los equipos, manteniendo al mismo tiempo el carácter propio de cada hotel.



"En Aromar Hotels siempre hemos tenido una visión muy clara: la tecnología debe estar al servicio de las personas y ayudarnos a ofrecer una mejor experiencia a nuestros huéspedes. Después de analizar diferentes alternativas, elegimos Cloudbeds porque creemos que es una plataforma moderna e integrada, preparada para acompañarnos en nuestra transformación y crecimiento. Nuestro objetivo no es simplemente implantar un nuevo PMS, sino seguir evolucionando en la forma de gestionar nuestros hoteles, mejorando la eficiencia operativa, potenciando la venta directa y facilitando el día a día de nuestros equipos", afirma Iván Todorov Ivanov, CEO de Aromar Hotels & Restaurants.



"Los grupos que darán forma al sector hotelero europeo durante la próxima década serán aquellos que conozcan mejor a sus huéspedes y sean capaces de adaptarse a sus preferencias con mayor rapidez", señala Rafael Blanes, Chief Growth Officer de Cloudbeds. "Aromar lleva 60 años desarrollando ese instinto. Nuestra labor consiste en aportar los datos y el alcance de distribución necesarios para que puedan ofrecer una experiencia excelente con mayor frecuencia".



Acerca de Aromar Hotels & Restaurants

Desde hace más de 60 años, Aromar Hotels & Restaurants acoge a sus huéspedes en hoteles y restaurantes con carácter propio en la Costa Brava. Grupo hotelero familiar y pionero del turismo en la zona, Aromar gestiona tres hoteles en Platja d'Aro, cada uno con su propia personalidad y vinculación con el mar, la naturaleza y la comunidad local del entorno. El grupo combina un servicio personalizado y un fuerte sentido de pertenencia al territorio con un compromiso con la excelencia operativa, la mejora continua y la evolución constante.

Contacto

Nombre contacto: Linda Pashaj

Descripción contacto: Cloudbeds

Teléfono de contacto: 658973312