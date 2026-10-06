Arriaga Asociados destaca que más de 200.000 personas ya se han acogido a la Ley de Segunda Oportunidad

Ley Segunda Oportunidad Arriaga Asociados - Freepik

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de octubre de 2026.-

Cada vez son más las personas que recurren a la Ley de Segunda Oportunidad para dejar atrás una situación de sobreendeudamiento. Según la experiencia del despacho de abogados Arriaga Asociados, las deudas que se exoneran mediante este mecanismo legal se sitúan, de media, entre los 30.000 y los 40.000 euros, si bien la cuantía depende de las circunstancias personales, económicas y jurídicas de cada procedimiento

Más de 200.000 personas ya se han acogido a la Ley de Segunda Oportunidad en España, una cifra que refleja la consolidación de este mecanismo legal como una vía para que particulares y autónomos de buena fe puedan cancelar total o parcialmente sus deudas cuando ya no pueden hacer frente a sus obligaciones.



Los procedimientos tramitados por Arriaga Asociados muestran que el importe medio de las deudas exoneradas mediante este mecanismo legal se sitúa entre los 30.000 y los 40.000 euros. Detrás de esta media hay trabajadores, familias y pequeños autónomos que, como consecuencia de una enfermedad, un divorcio, la pérdida del empleo, el cierre de un negocio o cualquier otra circunstancia sobrevenida, han visto cómo sus deudas llegaban a ser imposibles de afrontar. La Ley de Segunda Oportunidad (Ley 25/2015, de 28 de julio) es un mecanismo legal en España que permite a las personas físicas y autónomos en situación de insolvencia cancelar total o parcialmente sus deudas y empezar de nuevo.



Cada procedimiento, sin embargo, presenta características propias. Arriaga Asociados ha obtenido resoluciones con exoneraciones muy superiores a esa media, así como resoluciones que han permitido alcanzar la máxima exoneración legalmente posible de deudas con la Seguridad Social, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.



La práctica del despacho en materia de Ley de Segunda Oportunidad demuestra que este mecanismo legal puede dar respuesta a situaciones personales y económicas muy diversas. Por ello, cada expediente requiere un estudio individual para valorar las circunstancias de cada afectado y determinar si cumple los requisitos establecidos por la normativa.



"La mayoría de las personas que acuden a nosotros no han dejado de pagar porque quisieran hacerlo, sino porque un cambio inesperado en sus vidas hizo imposible seguir haciendo frente a sus obligaciones. La Ley de Segunda Oportunidad existe precisamente para ofrecer una solución a quienes han actuado de buena fe y cumplen los requisitos. Nuestra experiencia nos demuestra que, incluso cuando una persona piensa que ya no tiene alternativas, siempre puede haber una salida", afirma Jesús Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados.



Arriaga Asociados acompaña a sus clientes durante todo el procedimiento, asume la gestión de la documentación necesaria para cada expediente y ofrece un asesoramiento jurídico personalizado de principio a fin. Además, presenta la demanda en un plazo de 15 días desde la entrega de la documentación y, desde las primeras fases del proceso, trabaja para paralizar embargos, intereses y el acoso telefónico.



Con una amplia trayectoria en la defensa de los consumidores, Arriaga Asociados ha representado a más de 300.000 personas y cuenta con una tasa de éxito del 99 % en primera instancia y apelación.



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