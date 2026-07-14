Artegres ofrece azulejos porcelánicos y revestimientos cerámicos para todo tipo de proyectos - Azulejos Artegres

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio de 2026.-

La evolución del diseño de interiores y la creciente demanda de materiales duraderos y versátiles han reforzado el protagonismo de la cerámica en proyectos de obra nueva, rehabilitación y decoración. En este escenario, Artegres se posiciona como una empresa especializada en la comercialización de azulejos porcelánicos y revestimientos cerámicos, ofreciendo un amplio catálogo dirigido tanto a profesionales del sector como a particulares que buscan soluciones adaptadas a diferentes estilos y necesidades.

Un amplio catálogo de soluciones cerámicas para todo tipo de espacios

Artegres pone a disposición del mercado una extensa selección de azulejos porcelánicos, pavimentos y revestimientos cerámicos pensados para aplicaciones en interiores y exteriores. Su oferta reúne propuestas de diferentes formatos, acabados y diseños, permitiendo desarrollar proyectos residenciales, comerciales y de reforma con soluciones que combinan funcionalidad y estética.

La empresa trabaja con fabricantes de referencia del sector cerámico nacional, lo que le permite ofrecer una amplia disponibilidad de productos y responder a las necesidades de arquitectos, interioristas, distribuidores, empresas constructoras y clientes particulares. Además, el equipo proporciona asesoramiento especializado para facilitar la elección del material más adecuado en función de las características de cada proyecto.

Especialización, experiencia y asesoramiento personalizado

Con más de dos décadas de trayectoria, Artegres ha consolidado un modelo de trabajo basado en la especialización y en una atención personalizada durante todo el proceso de compra. La empresa complementa su actividad con un servicio de presupuestos adaptados a cada proyecto y gestión de envíos a distintos puntos de España, Portugal y Andorra.

Junto a su oferta comercial, Artegres mantiene un blog especializado en el que comparte información sobre tendencias en diseño, instalación de cerámica, mantenimiento de materiales y novedades del sector. Este espacio aporta contenido de interés para quienes desean conocer las posibilidades que ofrecen los revestimientos cerámicos en proyectos contemporáneos.

La combinación de un catálogo amplio, asesoramiento técnico y una selección de productos adaptada a las necesidades actuales permite a Artegres seguir reforzando su posición como empresa especializada en azulejos porcelánicos y revestimientos cerámicos. La apuesta por la calidad, la variedad y un servicio orientado a facilitar cada proyecto continúa consolidando su presencia en un sector en constante evolución.

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