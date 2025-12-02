Cómo Artesanía Latina salvó su campaña de Black Friday gracias a MBE y Prestashop

Nievís Torres, responsable de Excelencia Model Kit - Mail Boxes Etc.

BARCELONA, 2 Dic.

El Black Friday es uno de los momentos de mayor presión para cualquier e-commerce: picos de demanda, exigencia en los envíos y necesidad de que la web funcione a pleno rendimiento. Para Artesanía Latina, referente en modelismo desde hace más de 50 años, el reto fue mayúsculo

El Black Friday se ha consolidado como la cita más decisiva del año para los comercios electrónicos. Durante esas fechas, las ventas se disparan y cualquier incidencia técnica o logística puede poner en riesgo una parte sustancial de la facturación anual. Para Artesanía Latina, empresa con más de medio siglo de trayectoria en el mundo del modelismo, la campaña suponía un reto especialmente importante, pero se encontraron con que su tienda online no estaba respondiendo con la agilidad y el rendimiento que la situación exigía.



En un contexto de máxima presión, la compañía recurrió a Mail Boxes Etc. (MBE), con quienes ya trabajaban en el ámbito logístico. "Estamos en la semana pre Black Friday, la más importante del año, y la web no funciona", recuerda Nieves Torres, responsable de Excelencia Model Kit (Artesanía Latina). Desde el primer momento, el equipo de MBE entendió la urgencia del problema y activó su colaboración con una agencia certificada de PrestaShop. Esta coordinación inmediata permitió abordar el desafío de forma integral, combinando la optimización técnica del e-commerce con la garantía de una operativa logística fiable gracias a la integración de la logística.



Gracias a esa intervención, la tienda online de Artesanía Latina pudo ser optimizada en tiempo récord. Los ajustes realizados no solo permitieron estabilizar el funcionamiento técnico de la web, sino también mejorar la experiencia de compra en un momento en el que cada minuto cuenta. De este modo, la empresa consiguió mantener activa su campaña de Black Friday y asegurar los pedidos que estaban en juego. "Gracias a que se movieron superrápido, pudieron ponernos en marcha y nos pudieron salvar la campaña, porque es que directamente nos salvaron la campaña".



La experiencia ha puesto de relieve una realidad compartida por muchos e-commerce: la diferencia entre el éxito y el fracaso no depende únicamente de la tecnología utilizada, sino de la capacidad de contar con un partner que ofrezca un soporte real y que actúe con rapidez en momentos críticos. En este caso, la colaboración entre MBE y PrestaShop proporcionó a Artesanía Latina la confianza y la seguridad necesarias para convertir un posible contratiempo en una oportunidad de consolidar sus ventas. "Uno cuando contrata algo quiere la venta, pero también quiere la postventa y quiere que se le atienda como se le tiene que atender".



La experiencia de Artesanía Latina refleja cómo la combinación de una plataforma e-commerce potente y un socio logístico fiable permite a las empresas afrontar con garantías los picos de demanda. De esta manera, MBE y Prestashop se unen para ofrecer a los e-commerce soluciones 360º personalizadas para optimizar sus negocios y maximizar sus resultados.

