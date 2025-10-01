(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de octubre de 2025.- Nadie quiere enfrentarse a una avería o accidente de tráfico, pero es algo casi inevitable en la vida de cualquier conductor. Por eso, contar con un seguro que incluya un servicio de asistencia en carretera de calidad es imprescindible. Sin embargo, elegir la póliza adecuada no es sencillo.

¿A qué aspectos se debe prestar atención en una cobertura de asistencia en carretera?

El primer aspecto al que debes prestar atención es a la disponibilidad del servicio, la asistencia en carretera debe ser un servicio disponible 24/7, es decir, las 24 horas del día durante los siete días de la semana. No hay que olvidar que una avería o accidente puede ocurrir en cualquier momento.

Por otra parte, esta cobertura ha de cubrir, al menos, lo fundamental. Hablamos del remolque del vehículo hasta un taller, de la reparación de pinchazos o sustitución del neumático y de la recarga o cambio de batería. Además, debería incluir el traslado tanto del conductor como de los ocupantes del vehículo hasta el destino o el lugar más adecuado según la situación. En este sentido, también hay que prestar atención al límite de kilómetros a partir del cual es obligatorio empezar a pagar por cualquiera de estos servicios.

En caso de que el conductor suela viajar habitualmente fuera de España, es imprescindible asegurarse de que la póliza cubre la asistencia en carretera más allá del territorio nacional. Por último, también es relevante que cualquiera de estos servicios se pueda solicitar por diferentes vías y no solo por teléfono (aplicación móvil, página web, etc.).

Cobertura de asistencia en carretera: Listado de aseguradoras online

Estas son las aseguradoras online con mejor asistencia en carretera, según la calidad de su servicio, tomando como base la información disponible en sus respectivas páginas web y condicionados.

Allianz Direct

Allianz Direct se posiciona como una de las mejores opciones gracias a su cobertura adicional de asistencia en carretera premium 24/7 desde kilómetro 0 en caso de accidente o avería, en España y en el extranjero. A diferencia de otras compañías, sus seguros de coche y moto son 100 % personalizables, lo que permite contratar una cobertura superior a la estándar y mejorar las prestaciones del seguro. De este modo, es posible añadir, por ejemplo, número de prestaciones y kilómetros de remolcaje ilimitados.

En caso de accidente, rotura de lunas o avería, ofrecen el servicio de asistencia en carretera para remolcar el coche hasta un taller disponible de la red de Allianz Direct en España, o el que elija el asegurado en caso de que tenga la cobertura de libre elección de taller contratada. Adicionalmente, se encargan de organizar y cubrir el coste del viaje para recuperarlo una vez esté reparado y, además, incluyen repatriación del vehículo y asistencia médica en el extranjero.

La asistencia se puede solicitar además de por teléfono, a través de su Web App, que permite geolocalizar, indicar el tipo de asistencia que se necesita y completar los datos del vehículo, así como recibir un enlace por SMS para el seguimiento en tiempo real de la grúa.

Línea Directa

Línea Directa es conocida por su rapidez y por su amplia red de grúas. Ofrece asistencia desde el kilómetro cero, con intento de reparación in situ de hasta 30 minutos. En caso de necesitar remolque, pueden llevar el vehículo al taller oficial de la marca más cercano o al que elija el asegurado, siempre que esté a igual o menor distancia.

Verti

Verti, aseguradora 100 % online, ofrece asistencia en carretera desde el kilómetro 0 con dos modalidades. La básica cubre remolque, rescate, ayuda por falta de combustible, pérdida de llaves o sustitución de rueda, y remolque por rotura de lunas laterales. La completa añade transporte o repatriación en caso de fallecimiento, asistencia sanitaria y hospitalización en el extranjero, desplazamiento de un familiar, recogida o transporte del vehículo reparado, envío de repuestos y adelanto de fondos en el extranjero.

Prima

Prima es una aseguradora digital que ofrece asistencia en carretera con dos niveles de cobertura. La modalidad básica incluye servicios esenciales como reparación in situ, remolque y traslado de ocupantes. La modalidad premium amplía la protección con remolque ilimitado, transporte alternativo, alojamiento, envío de repuestos y asistencia en toda la UE y otros países.

Direct Seguros

Direct Seguros ofrece asistencia en carretera desde el kilómetro 0, 24 h al día y todo el año, en España, Andorra y con cobertura específica en el extranjero. Incluye reparación in situ cuando sea posible y remolque al taller elegido por el cliente (hasta 100 km) o a uno de su red. También cubre traslado de ocupantes, recuperación del vehículo, custodia, transporte sanitario, repatriación y asistencia por percances como pinchazos, falta de combustible o pérdida de llaves.

Mutua

Mutua Madrileña, aunque no es puramente online, tiene una fuerte presencia digital. Su asistencia es muy completa, con servicio 24 horas y desde el kilómetro cero. Uno de sus puntos fuertes es su servicio de coche de sustitución garantizado en caso de avería, algo que no todas las pólizas básicas contemplan.

Comparar las opciones disponibles es importante para encontrar una póliza que combine precio, coberturas y la tranquilidad de saber que, ante cualquier imprevisto en la carretera, recibirás ayuda rápida y eficaz. Analiza cada aseguradora, revisa bien las condiciones, el alcance de la asistencia y elige la que mejor se ajuste a tu forma de conducir y a tus necesidades de viaje.

