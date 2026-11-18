(Información remitida por la empresa firmante)

QuieroVenderMiCasa.es, fundada por Enrique Esteban, ayuda a los propietarios a decidir cómo, por cuánto y con quién vender cuando atraviesan una herencia, una separación o un alquiler que ya no compensa.

- Enrique Esteban, fundador de QuieroVenderMiCasa.es, pone al alcance de los propietarios de viviendas en Madrid una valoración inmediata por WhatsApp, asistentes virtuales con inteligencia artificial de última generación y calculadoras de impuestos, pensadas para herencias, divorcios o pisos alquilados. Si el propietario lo pide, le indica qué agencia encaja con su caso y por qué.

Enrique Esteban ha trabajado durante años como asesor y agente inmobiliario en Madrid. En ese tiempo comprobó que muchos propietarios llegan a la venta de su casa en un momento vital delicado: un piso heredado entre hermanos, una separación, un inmueble alquilado que ya no compensa o una vivienda que se ha quedado grande. Y que, justo entonces, les falta alguien que les ayude a ordenar la decisión antes de dar el primer paso.

De esa necesidad nace QuieroVenderMiCasa.es, una plataforma tecnológica gratuita que acompaña al propietario desde la primera duda:

• Valoración inmediata por WhatsApp. Diego, el asistente de la plataforma, calcula en pocos minutos un valor de referencia de la vivienda con datos de mercado de la zona, consultados en tiempo real.

• Asistentes virtuales para resolver dudas. Clara responde a cualquier hora preguntas sobre herencias, extinción de condominio, gastos de la venta o pisos alquilados.

• Simuladores y calculadoras de gastos e impuestos, para saber de antemano qué parte del precio llegará realmente al bolsillo del vendedor.

• Recomendación de agencia, solo si el propietario la pide. La plataforma le indica qué agencia encaja mejor con su caso, y le explica por qué.

"Saber cuánto vale tu casa es importante, pero no es lo único", explica Enrique Esteban. "Cada persona vive una situación distinta: una herencia, una separación, un piso alquilado que ya no compensa. Nosotros escuchamos esas circunstancias y respondemos a ellas, para que el propietario decida cómo, por cuánto y con quién vender su casa".

QuieroVenderMiCasa.es arranca con foco en Madrid, especialmente en el oeste (Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y su entorno) y en el este de la ciudad (Moratalaz, Vallecas y Vicálvaro). Todas sus herramientas son gratuitas y sin compromiso, y están disponibles en quierovendermicasa.es y por WhatsApp.

Sobre QuieroVenderMiCasa.es

QuieroVenderMiCasa.es es una plataforma tecnológica fundada por Enrique Esteban, asesor y agente inmobiliario con años de experiencia en el mercado madrileño. Acompaña a los propietarios que necesitan vender en momentos vitales concretos (herencias, separaciones, alquileres o cambio de vivienda) con valoración inmediata por WhatsApp, asistentes virtuales, calculadoras de gastos e impuestos y, si el propietario lo desea, la recomendación de la agencia que mejor encaja con su caso. Web: quierovendermicasa.es.

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Enrique Esteban Fernández

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