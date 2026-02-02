Asolite apoya las plantas de Biometano 100% alperujo

(Información remitida por la empresa firmante)

JAÉN, 2 de febrero de 2026.

Ante las noticias referentes a los Proyectos de plantas de biometano en nuestra provincia de Jaén, desde ASOLITE, asociación en defensa del olivar tradicional español, y desde el resto del sector del olivar queremos mostrar nuestro apoyo a la implantación de plantas de biometano 100% matería de origen vegetal, ALPERUJO, que se han iniciado en Andalucía y por consiguiente, en la mayor productora de este residuo valorizable, como es JAÉN.

La tecnología de las plantas de biometano 100% materia de origen vegetal, ALPERUJO, está altamente contrastada y funcionando desde hace años en Europa, sin ocasionar ningún tipo de rechazo social ante olores ni emisiones que puedan afectar al entorno. El almacenamiento del residuo se realiza en depósitos estancos y balsas herméticas, selladas y con control de fugas ante emisiones. Gracias a esta tecnología se transforma un residuo complejo (Alperujo) en energía renovable (biogas) y en fertilizante natural que aporta riqueza al entorno rural, reduciendo la huella de Carbono y la contaminación, en perfecta armonía con los objetivos establecidos en las políticas verdes, mejorando la calidad de los suelos, desbloqueando el olivar, y facilitando el cumplimiento de los ecoregímenes establecidos en la PAC actual.

Estamos convencidos de que esta alternativa bioenergética viene a solucionar el gran problema del residuo de nuestra aceituna, toda vez que Bruselas ya ha establecido unos parámetros para los MOSH y MOAH que hacen que el aceite obtenido del alperujo se considere NO APTO para el consumo alimentario, según recoge el Reglamento Alimentario de la CEE, lo que mejorará la calidad del aceite virgen y virgen extra en los mercados.

Desde ASOLITE, apostamos por las plantas de biometano 100% materia vegetal - alperujo - como solución innovadora y circular para gestionar este residuo, transformándolo en energía renovable como es el biometano, así como en fertilizantes orgánicos, sin olvidar que se fomenta el empleo rural, paliando en parte las despoblación rural, mejorando la sostenibilidad de las explotaciones por el plus que aporta a la economía del agricultor; beneficio que se obtiene por la venta del alperujo de su aceituna, creándose una nueva fuente de ingresos en contra de lo que supondría el coste por la retirada del actual residuo, repercutiendo por tanto en un incremento del precio de la aceituna en cada liquidación de su cosecha. Por otro lado se genera una reducción de costes al agricultor por la utilización de este nuevo biofertilizante, más accesible que el fertilizante actual, y dependiendo cada menos del químico, entrando de esta manera en una economía circular al devolver el orgánico nuevamente al suelo del olivar.