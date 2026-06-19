ATISF Data Space, el primer Espacio de Datos del sector financiero desarrollado en España.

ATISF Data Space - EQUIPO ATISF DATA SPACE

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto liderado por Findirect demuestra que la compartición segura, interoperable y soberana de información puede convertirse en una nueva infraestructura digital para transformar el ecosistema financiero español y europeo

Madrid, 19 de junio de 2026.

España ha dado un paso relevante en el desarrollo de la economía del dato con la presentación oficial de ATISF Data Space, el primer Espacio de Datos desarrollado específicamente para el sector financiero en nuestro país, una iniciativa pionera que valida un nuevo modelo de colaboración basado en el intercambio seguro, interoperable y soberano de información.

Impulsado por Findirect y financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, el proyecto ha culminado con éxito la validación tecnológica y funcional de una infraestructura digital diseñada para que entidades financieras, fintechs y organizaciones puedan compartir información de forma segura, manteniendo en todo momento el control y la soberanía sobre sus propios datos.

El proyecto ha contado con la participación de un ecosistema multidisciplinar de entidades tecnológicas y de innovación, entre ellas el Centro Tecnológico ITI y Smart Blue Lab.

La iniciativa se alinea con la estrategia europea para la construcción de espacios de datos sectoriales, considerados por la Comisión Europea como uno de los principales instrumentos para reforzar la competitividad, la autonomía tecnológica y la innovación en el continente.

Una nueva generación de infraestructuras digitales

La presentación de resultados tuvo lugar durante el webinar “ATISF Data Space: el primer Espacio de Datos del Sector Financiero en España”, que reunió a representantes del ecosistema financiero, tecnológico e institucional para analizar el papel que desempeñarán los datos en la próxima generación de servicios financieros.

Durante la apertura del encuentro, Juan Manuel Hernando de Luis, CEO de Findirect, destacó la importancia de construir entornos de colaboración basados en la confianza:

"Este espacio de datos impulsado por Findirect es un ecosistema clave para la interrelación de nuestro sector. Ha llegado el momento de mirar al futuro: si las entidades financieras, fintech y el resto de actores del mundo Consumer Finance compartimos datos y trabajamos juntos, impulsaremos el desarrollo de un negocio que ayuda a las familias a ver cumplidos sus proyectos y necesidades."

La jornada contó asimismo con la participación de Daniel Sáez, Director de Inteligencia Estratégica de ITI y presidente de Gaia-X España, quien puso de relieve el papel de los espacios de datos como elemento esencial para construir una economía europea más innovadora, resiliente y competitiva.

Del dato aislado al valor compartido

La creciente digitalización de la economía genera volúmenes de información sin precedentes. Sin embargo, gran parte de ese potencial permanece infrautilizado debido a la fragmentación tecnológica, las barreras de interoperabilidad y la dificultad para compartir información entre organizaciones de forma segura y eficiente.

ATISF Data Space nace precisamente para superar estas limitaciones mediante una infraestructura capaz de generar confianza entre los participantes y facilitar nuevos modelos de colaboración basados en principios de soberanía, gobernanza, trazabilidad e interoperabilidad.

Durante su ejecución, el proyecto ha alcanzado hitos relevantes que consolidan su carácter pionero:

Desarrollo y validación de un caso de uso demostrador para el sector financiero.

Implementación de capacidades avanzadas para la compartición segura de información.

Validación tecnológica y funcional del espacio de datos.

Desarrollo de mecanismos de gobernanza y control del dato.

Impulso al ecosistema español de economía del dato y finanzas digitales.

Generación de conocimiento transferible a futuros espacios de datos sectoriales.

Según explicó Daniel Alegre, Director de Innovación y Tecnología de Findirect:

"La clave es que los espacios de datos permiten ejecutar modelos no solo con los datos propios, sino también con los datos aportados por todos los participantes del ecosistema, generando nuevas oportunidades de innovación y creación de valor."

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la demostración en vivo realizada por Mario Dugarte, responsable de IT de Findirect, quien mostró cómo distintas organizaciones pueden intercambiar información de manera segura, trazable e interoperable sin renunciar al control de sus propios datos.

Mucho más que tecnología

Los expertos participantes coincidieron en señalar que los espacios de datos representan la evolución natural de iniciativas como Open Banking y Open Finance, y están llamados a convertirse en uno de los pilares fundamentales del futuro ecosistema financiero europeo.

Durante el panel de debate, Silvia Escámez, vicepresidenta de la Asociación Española FinTech e InsurTech (AEFI), y Alberto Reyes, Director del Área de Desarrollo y Evolución del Software de ITI, analizaron junto a representantes de Findirect los principales desafíos para acelerar la adopción de estos modelos: confianza, regulación, interoperabilidad, gobernanza y desarrollo de casos de uso con impacto empresarial real.

La principal conclusión fue clara: los espacios de datos están llamados a convertirse en la nueva infraestructura digital para el intercambio de información en sectores estratégicos, de forma comparable al papel que desempeñaron internet en las comunicaciones o la computación en la nube en la transformación tecnológica de las organizaciones.

"El futuro será pasar de un modelo donde el cliente tiene que buscar soluciones, a un modelo donde las soluciones llegan al cliente en el momento que las necesita. Y para construir ese futuro, proyectos como ATISF Data Space son fundamentales, porque sin datos conectados no existe inteligencia real", señaló Silvia Escámez.

Un proyecto con vocación europea

La culminación de ATISF Data Space sitúa a España entre los países que están impulsando activamente la construcción de la economía europea del dato, una de las grandes prioridades estratégicas de la Unión Europea para la próxima década.

Más allá de los resultados obtenidos, el proyecto constituye una demostración práctica del potencial de los espacios de datos para generar nuevos servicios, impulsar modelos de negocio innovadores, aumentar la eficiencia operativa y fortalecer la competitividad de las organizaciones en un entorno cada vez más digitalizado.

Los socios participantes trabajan ya en nuevas líneas de evolución orientadas a ampliar capacidades, incorporar nuevos actores al ecosistema y acelerar la adopción de modelos de intercambio de información basados en la confianza, la interoperabilidad y la generación compartida de valor.

Sobre ATISF Data Space

ATISF Data Space es una iniciativa pionera orientada al desarrollo y validación del primer Espacio de Datos del sector financiero en España. Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni de la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden considerarse responsables de los mismos. Enlace: https://www.findirect.space