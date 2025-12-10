Atos consolida su papel como integrador líder en Data & IA en un mercado que avanza hacia la IA a escala

Penteo Data & IA - Atos

La inteligencia artificial y el dato se han consolidado como los principales motores de la transformación empresarial en España, impulsando una evolución profunda en las arquitecturas tecnológicas, los modelos de gobierno y el rol de los integradores. Esta es una de las principales conclusiones del Informe Universo Penteo Data & AI 2025, elaborado por la consultora independiente Penteo, referencia en análisis del mercado tecnológico en España y Portugal

Madrid, 10 de diciembre de 2025.- En este contexto de mayor madurez y exigencia, Atos refuerza su posicionamiento como uno de los actores relevantes del ecosistema Data & IA en España, gracias a su capacidad para acompañar a las organizaciones en la adopción responsable y escalable de la inteligencia artificial, con un enfoque orientado a impacto real de negocio.



Del dato habilitador a la IA como capacidad estructural de negocio

El informe de Penteo señala que la inteligencia artificial ha dejado atrás la fase experimental para convertirse en un componente central de la estrategia empresarial. Las organizaciones priorizan ahora proyectos capaces de demostrar resultados tangibles en eficiencia, ingresos o reducción de costes, apoyándose en datos de calidad, gobernados y trazables.



En este nuevo escenario, Atos destaca por su capacidad para abordar el ciclo completo del dato y la inteligencia artificial, desde la definición de la estrategia y la arquitectura hasta la industrialización de modelos en entornos productivos. Su propuesta integra analítica avanzada, machine learning, inteligencia artificial generativa y automatización, apoyándose en prácticas maduras de DataOps, MLOps y DevOps que facilitan la escalabilidad y sostenibilidad de los casos de uso.



El auge del integrador Data & IA de nueva generación

Penteo identifica la consolidación del denominado "integrador Data & IA de nueva generación", una figura clave en un mercado cada vez más complejo, marcado por entornos híbridos y multicloud, la coexistencia de data warehouses tradicionales con modelos lakehouse, data mesh y data fabric, y el crecimiento de la automatización y la orquestación de plataformas y modelos.



Atos se alinea con esta evolución gracias a un enfoque integral que combina consultoría estratégica, plataformas tecnológicas, ingeniería del dato e inteligencia artificial aplicada al negocio. Esta aproximación permite transformar iniciativas aisladas en programas de IA industrializados, especialmente relevantes en sectores altamente regulados como banca, energía, industria, sector público o salud.



Soberanía del dato, regulación y confianza como ejes estratégicos

El informe subraya que la soberanía digital, la seguridad y el cumplimiento normativo se han convertido en factores decisivos para las organizaciones, impulsados por la entrada en vigor de marcos regulatorios europeos como el Data Act y el AI Act. Las empresas demandan soluciones que garanticen la residencia del dato, la explicabilidad de los modelos y un uso ético y responsable de la inteligencia artificial.



En este ámbito, Atos integra de forma transversal el gobierno del dato, la ciberseguridad y la ética de la IA en sus proyectos, ofreciendo a las organizaciones la confianza necesaria para avanzar en la adopción de tecnologías avanzadas sin comprometer sus obligaciones regulatorias ni su sostenibilidad a largo plazo.



Un mercado desigual que exige enfoques pragmáticos y escalables

Penteo constata que la madurez del mercado español es desigual. Mientras las grandes organizaciones avanzan hacia arquitecturas de datos e IA a escala, las empresas medianas comienzan a incorporar la inteligencia artificial en procesos concretos, con un enfoque más pragmático y orientado a resultados rápidos.



En este contexto, Atos amplía su propuesta de valor para acompañar a organizaciones de distinto tamaño, combinando soluciones a medida con enfoques más estandarizados que facilitan una adopción progresiva de la IA, siempre con foco en impacto económico, eficiencia operativa y sostenibilidad en el tiempo.



El informe concluye que el éxito en la era del dato y la inteligencia artificial no dependerá tanto de la velocidad de adopción como de la capacidad de industrializar, medir y sostener el valor generado, un escenario en el que Atos refuerza su papel como socio tecnológico para una transformación basada en confianza, responsabilidad y resultados reales.



Este enfoque se materializa en proyectos recientes de inteligencia artificial en el sector público, como los desarrollados por Atos junto a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, orientados a mejorar la relación con el ciudadano y la eficiencia de los servicios, con plenas garantías de cumplimiento normativo y soberanía del dato.



