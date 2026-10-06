Atos, líder en soluciones y servicios de ciberseguridad en Francia por el informe ISG Provider Lens 2026

Atos reconocido como líder en ciberseguridad en Francia - Atos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de octubre de 2026.-

El documento destaca la experiencia de Atos en ciberseguridad, su capacidad para proteger entornos complejos y regulados y la madurez de sus servicios de detección, respuesta y gestión de riesgos

Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por inteligencia artificial (IA), ha sido reconocido como líder en tres segmentos estratégicos del informe ISG Provider Lens™ 2026 sobre soluciones y servicios de ciberseguridad en Francia: servicios SOC/MDR de nueva generación, servicios estratégicos de seguridad y servicios técnicos de seguridad.



Las organizaciones se enfrentan a ciberataques cada vez más sofisticados, impredecibles y difíciles de contener, en entornos cloud e híbridos cada vez más complejos. A ello se suma el creciente nivel de exigencia en materia de cumplimiento normativo. En este contexto, según ISG, las herramientas de seguridad independientes ya no son suficientes y las organizaciones necesitan adoptar una estrategia integral de ciberseguridad. ISG reconoce la capacidad de Atos para ofrecer este enfoque, sustentado en su experiencia en tecnologías avanzadas, su conocimiento del entorno regulatorio y su excelencia operativa.



Servicios SOC/MDR de nueva generación

El informe destaca la madurez de los servicios SOC/MDR de Atos dirigidos a grandes empresas, organizaciones del sector público y operadores de infraestructuras críticas, así como su posición como proveedor europeo soberano con sede en Francia. ISG también pone de relieve la dimensión de la red de centros de operaciones de seguridad de nueva generación de Atos y su capacidad para combinar servicios gestionados de respuesta ante incidentes con entornos de tecnología operativa (OT).



"Atos se diferencia por sus servicios SOC/MDR consolidados, que ofrecen amplias capacidades de detección, respuesta, remediación y recuperación, incluidos servicios de respuesta ante incidentes adaptados a grandes empresas y organizaciones del sector público", afirma Benoît Scheuber, principal consultant y security analyst de ISG.



Servicios estratégicos de seguridad

ISG reconoce la amplitud del portfolio de servicios de consultoría estratégica en ciberseguridad de Atos, que permite a la compañía responder a las necesidades de organizaciones que buscan un proveedor capaz de integrar la gestión de riesgos, las políticas de seguridad, el cumplimiento normativo y la transformación en un único marco de consultoría.



"Atos destaca por su experiencia en seguridad estratégica, al combinar servicios de consultoría en gobierno, cumplimiento, resiliencia y gestión de identidades, especialmente adecuados para grandes organizaciones que operan en entornos altamente regulados", añade Benoît Scheuber, principal consultant y security analyst de ISG.



Servicios técnicos de seguridad

El informe destaca la capacidad de Atos para proporcionar experiencia técnica a gran escala en entornos con elevados requisitos de criticidad y resiliencia, tanto para organizaciones públicas como privadas. La experiencia consolidada de Atos en gestión de identidades y accesos (IAM), junto con sus continuas inversiones en este ámbito y en arquitecturas Zero Trust, permite a la compañía diseñar e implementar arquitecturas de protección integrales para todo tipo de entornos digitales.



"Atos se diferencia por su profundo conocimiento técnico en seguridad, sus sólidas capacidades en identidad e infraestructura y su posición de confianza en entornos complejos y altamente regulados", señala Benoît Scheuber, principal consultant y security analyst de ISG.



Farah Rigal, responsable de servicios de ciberseguridad de Atos en Francia, afirma: "Este reconocimiento pone en valor nuestro compromiso con la anticipación y gestión de los ciberriesgos, así como la experiencia tecnológica y sectorial de nuestros equipos a la hora de reforzar la protección y resiliencia de las organizaciones. Nuestros servicios, prestados bajo las certificaciones de ANSSI cuando es necesario, responden a las necesidades de nuestros clientes en materia de cumplimiento continuo, detección y respuesta gestionadas de forma proactiva, protección de identidades y accesos y automatización de operaciones mediante IA bajo la supervisión de nuestros expertos".



Sobre el informe ISG Provider Lens™

El informe ISG Provider Lens™ 2026 sobre soluciones y servicios de ciberseguridad en Francia analiza las capacidades de los principales proveedores del mercado en diferentes segmentos de servicios de ciberseguridad.



Para descargar el informe, hacer clic aquí.



Servicios y productos de ciberseguridad de Atos Group

Como líder mundial en ciberseguridad, con más de 6.500 expertos y 205 patentes en este ámbito, Atos Group ayuda a las organizaciones a hacer frente a un panorama de amenazas en constante evolución mediante soluciones de seguridad integrales impulsadas por IA, contribuyendo a avanzar en sus estrategias de soberanía digital y confianza.



Los servicios de ciberseguridad, prestados bajo la marca Atos, combinan de forma integrada consultoría estratégica, integración de soluciones y servicios gestionados de seguridad continua, cubriendo todo el ciclo de vida de la seguridad. Con una red global de 17 centros de operaciones de seguridad (SOC) que procesan más de 31.000 millones de eventos de seguridad al día y dan servicio a más de 2.000 clientes de confianza, los servicios de ciberseguridad de Atos ofrecen un enfoque proactivo y basado en una visión global para proteger las operaciones. Sus equipos cuentan con un profundo conocimiento especializado de los distintos sectores, garantizando una sólida protección de los datos, el cumplimiento normativo y la continuidad de negocio en todo el mundo.



Los productos de ciberseguridad, comercializados bajo la marca Eviden, conforman un portfolio soberano basado en tres áreas de especialización complementarias: cifrado de datos, gestión de identidades y accesos e identidad digital. Desarrollados y fabricados en Europa, los productos de ciberseguridad de Eviden cumplen con los más exigentes estándares europeos de certificación para proteger los datos sensibles, garantizar la seguridad de los accesos digitales y proteger las identidades de usuarios, sistemas y dispositivos conectados.







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