Atos presenta Atos Genesis Intelligence, una solución integral de IA con Atos Codex para empresas

Atos Codex permite, con datos e IA, mejorar la eficiencia - Atos (foto de archivo).

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de octubre de 2026.-

Atos lanza Atos Genesis Intelligence, una solución integral de inteligencia artificial que permite a las empresas transformar datos en resultados de negocio, con seguridad, soberanía y gobernanza. La suite integra gestión de datos, desarrollo de IA y orquestación. Incluye Atos Codex, diseñado para convertir información e inteligencia artificial en acciones concretas, mejorar la eficiencia operativa y reforzar la resiliencia en entornos críticos, manteniendo el control humano y normativo

Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, anuncia el lanzamiento de Atos Genesis Intelligence, una solución integral de IA diseñada para ayudar a las organizaciones a acelerar la adopción de la inteligencia artificial y transformar los datos en resultados de negocio medibles. Al integrar la gestión de datos, el desarrollo de IA, la orquestación segura y la gobernanza en una única solución, Atos Genesis Intelligence ayuda a las empresas a llevar sus proyectos de IA de la fase experimental a su aplicación real, simplificar entornos tecnológicos complejos y extender el uso de la inteligencia artificial, de forma fiable y eficiente, a todas las áreas críticas del negocio.



Diseñada para organizaciones que operan en entornos altamente regulados y sensibles desde el punto de vista de los datos, Atos Genesis Intelligence ofrece una base para innovar más rápido, mejorar la toma de decisiones, aumentar la eficiencia operativa y mantener el control total sobre los datos, la infraestructura y los requisitos de cumplimiento normativo. La solución puede desplegarse en cloud pública, cloud soberana, infraestructuras on-premises y entornos air-gapped, ofreciendo flexibilidad, seguridad y control sobre los datos y la infraestructura.



Atos Codex transforma los datos y la inteligencia artificial en acciones concretas para entornos críticos

Junto con la suite, Atos presenta Atos Codex, la máxima expresión de Atos Genesis Intelligence. Atos Codex —siglas de Center of Operations and Data Excellence— está diseñado para organizaciones que gestionan operaciones críticas y convierte los datos, el conocimiento y la IA en acciones concretas dentro de un entorno seguro y controlado.



Mientras muchas iniciativas de IA se quedan en las recomendaciones, Atos Codex ayuda a las organizaciones a pasar del conocimiento a la acción. Al conectar los datos, el contexto operativo, los controles de ciberseguridad y el razonamiento impulsado por IA en una única plataforma, permite tomar decisiones más rápidas, fundamentadas y coherentes en operaciones críticas.



La solución, que aprovecha la experiencia de décadas de Atos en la gestión de algunos de los entornos más complejos y sensibles del mundo, así como la experiencia de Eviden en productos de ciberseguridad y sistemas críticos, ayuda a los operadores de infraestructuras críticas, empresas de transporte, industrias, organismos de defensa y entidades públicas a mejorar su capacidad de respuesta, optimizar sus operaciones y reforzar su resiliencia, manteniendo siempre la supervisión humana y el control.



Al conectar continuamente información, contexto, inteligencia y ejecución, Atos Codex acorta los tiempos de toma de decisiones, mejora la eficiencia operativa y facilita la adaptación a situaciones cambiantes. El resultado es una mayor agilidad operativa, una resiliencia más sólida y mejores resultados de negocio, todo ello dentro de un marco seguro y gobernado.



Atos Codex crea una representación estructurada del entorno operativo de la organización, incluidas sus entidades, relaciones, reglas, permisos y posibles acciones: una ontología operativa que proporciona un contexto compartido a usuarios, datos e IA. A partir de ahí, los insights y las decisiones pueden traducirse en acciones operativas, de acuerdo con el modelo de gobernanza y el nivel de control humano definidos por la organización.



"Las organizaciones están dejando atrás la experimentación con IA y se centran cada vez más en obtener resultados de negocio tangibles. Con Atos Genesis Intelligence, ofrecemos una base integral, soberana y fiable que ayuda a nuestros clientes a acelerar la adopción de la IA, reducir la complejidad y generar valor medible con mayor rapidez a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA. Como culminación de la suite, Atos Codex amplía esta visión al permitir que las organizaciones que operan en entornos de misión crítica conviertan insights fiables en acciones operativas. De este modo, pueden ser más eficientes, resilientes y competitivas, manteniendo al mismo tiempo el control total sobre sus datos y operaciones críticas", afirma Philippe Salle, presidente y CEO de Atos Group.



Más información sobre la suite Atos Genesis Intelligence

Atos Genesis Intelligence es una solución integral de IA de principio a fin, diseñada para ayudar a las organizaciones a acelerar la adopción de la IA y mantener la soberanía, la seguridad y la gobernanza durante todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Al combinar en un único ecosistema la gestión de datos, el desarrollo y despliegue de modelos de IA y las capacidades de orquestación, proporciona la base necesaria para industrializar las iniciativas de IA, reducir los riesgos de despliegue y ampliarlas a toda la empresa.



Entre sus principales características destacan:



• Arquitectura abierta e interoperable basada en tecnologías open source para ofrecer flexibilidad, evitar la dependencia de un proveedor (vendor lock-in) y acelerar la innovación.







• Opciones de despliegue soberanas y flexibles compatibles con cloud pública, cloud soberana, infraestructuras on-premises y entornos air-gapped, para cumplir los requisitos de las organizaciones sujetas a una regulación estricta.







• Data Foundation, que unifica y gestiona los datos durante todo su ciclo de vida, desde su recopilación y preparación hasta su transformación y análisis, garantizando su calidad, catalogación, trazabilidad y seguimiento.







• Capacidades de IA para empresas que optimizan la selección de modelos y los costes para un uso más eficiente de la IA, con herramientas de orquestación segura y controles integrados de seguridad, gobernanza y cumplimiento normativo.







• SLM Factory (Small Language Model Factory) para desarrollar y gestionar modelos de IA desplegables localmente, lo que proporciona a las organizaciones un mayor control sobre sus datos y entornos de IA.







• Portal de IA empresarial que ofrece acceso seguro a un marketplace de agentes de GenAI, personalizables para casos de uso de negocio específicos.







La suite Atos Genesis Intelligence se enriquece de forma continua a través de Atos Sovereign Agentic Studios, un modelo global de prestación de servicios orientado a llevar la IA agéntica a producción en casos reales, incorporando innovaciones validadas en entornos reales, herramientas que agilizan su implementación y buenas prácticas.



Emisor: Atos

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