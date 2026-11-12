Atos prestará a SSE servicios de Digital Workplace, cloud y gestión de servicios de TI durante cinco años

Torre comunicaciones - ATOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.-

Atos aporta décadas de experiencia en ingeniería crítica en infraestructuras nacionales (CNI) críticas

Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por IA, anuncia que ha firmado un contrato de cinco años con SSE, uno de los principales grupos energéticos del Reino Unido, para prestar servicios de integración y gestión de servicios de TI (SIAM), puesto de trabajo digital (Digital Workplace), operaciones cloud y plataformas de gestión de datos.



Atos aporta décadas de experiencia en ingeniería crítica en infraestructuras nacionales (CNI) críticas como energía, ferrocarril, agua y entornos aeroespaciales, donde la fiabilidad, la resiliencia y la seguridad son elementos fundamentales de todos los servicios.



En el marco de este contrato, Atos prestará servicios SIAM (Service Integration and Management), un modelo que permite coordinar e integrar los servicios de distintos proveedores tecnológicos. El objetivo es reforzar, simplificar y mejorar el entorno de TI de SSE. Como primera compañía en obtener la doble acreditación Scopism SIAM Assured, Atos aplicará su metodología de buenas prácticas, establecerá un marco de colaboración a largo plazo adaptado a los equipos y valores de SSE y desarrollará un modelo de gestión basado en datos para impulsar la excelencia en el servicio y la innovación.



Atos también gestionará el Service Desk y los servicios de soporte a los usuarios finales de los más de 14.000 profesionales de SSE. El servicio evolucionará hacia un modelo de monitorización proactiva, capaz de detectar y resolver incidencias antes de que afecten a los empleados. Además, Atos contribuirá a los objetivos medioambientales de SSE al prolongar la vida útil de los dispositivos mediante un mantenimiento preventivo, la renovación de equipos basada en su rendimiento y la incorporación de dispositivos reacondicionados.



En un momento en el que SSE está desarrollando un programa de inversión de 33.000 millones de libras esterlinas para transformar las infraestructuras eléctricas del Reino Unido y generar beneficios a largo plazo para la sociedad, Atos proporcionará los servicios digitales esenciales que permitirán la gestión de una cartera y un mandato en expansión.



Michael Herron, director de Atos en Reino Unido e Irlanda, dijo: "estamos encantados de colaborar con SSE para contribuir a su objetivo de ofrecer un sistema energético más económico, limpio y seguro. Somos conscientes de que los servicios que presta SSE son esenciales y de que la resiliencia resulta imprescindible. Por eso, trabajaremos para reforzar sus infraestructuras, apoyar a las personas que garantizan su funcionamiento y proteger sus servicios esenciales, aportando nuestra experiencia en entornos de misión crítica, seguridad soberana y tecnologías de última generación".



Stewart Fry, CIO del Grupo SSE, declaró: "Necesitábamos un socio que comprendiera las necesidades complejas de una compañía como la nuestra, que presta servicios esenciales a sus clientes de forma ininterrumpida. Mientras nos centramos en nuestro programa de transformación de las infraestructuras eléctricas del Reino Unido y en generar beneficios a largo plazo para la sociedad, necesitamos contar con servicios digitales esenciales en los que podamos confiar: inteligentes, seguros y preparados para el futuro".



El recién creado Centro de Excelencia de Atos para Infraestructuras Críticas estará también a disposición de SSE para impulsar futuras iniciativas de innovación. El centro facilitará el acceso a conocimiento especializado y análisis sobre tecnologías e innovaciones relevantes para el sector. Su objetivo es abordar los retos más complejos de la industria mediante la colaboración y el intercambio de conocimiento entre las organizaciones del sector y sus organismos reguladores.



Emisor: Atos

Contacto

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación

Teléfono de contacto: 622836702



