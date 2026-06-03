Automatización inteligente para aplicaciones de gran altura: Jungheinrich lanza el robot móvil EAC 212a

EAC 212a en la International Press Conference de Jungheinrich - Jungheinrich

(Información remitida por la empresa firmante)

Hamburgo, 3 de junio de 2026.-

Con el robot móvil EAC 212a, Jungheinrich amplía su catálogo con una solución autónoma para aplicaciones de gran altura. Este robot móvil, con una capacidad de carga de 1200 kg, está diseñado para procesos automatizados de almacenaje y desalmacenaje de hasta 1200 mm y permite la automatización fluida de los flujos de materiales entre la recepción de mercancías, el almacén, la producción y el envío

Jungheinrich presenta el EAC 212a, un robot móvil autónomo para tareas de transporte de gran altura en entornos logísticos y de producción. El vehículo manipula palets y palets en zonas de almacenamiento, sistemas de transporte en línea o zonas de separación. También es posible su integración con sistemas automatizados de almacenaje y desalmacenaje (AS/RS).



Con una capacidad de carga de hasta 1200 kg y una velocidad de desplazamiento de hasta 6 km/h, el EAC 212a garantiza un flujo de materiales fiable y rentable. Se reducen las intervenciones manuales en los puntos de transferencia, lo que aumenta la estabilidad del proceso y la disponibilidad del sistema.



En aplicaciones de gran altura, la calidad de la manipulación de la carga determina la estabilidad general del sistema. El EAC 212a está equipado con un sistema de detección de palets 3D basado en IA que identifica y gestiona de forma fiable los soportes de carga, incluso en caso de desviaciones de posición. El sistema inteligente compensa automáticamente desviaciones de hasta 100 mm y torsiones de 10°.



Esto garantiza la estabilidad de los procesos, incluso cuando los palets se colocan manualmente y no se ubican exactamente en la posición prevista. Se reducen las interrupciones imprevistas y aumenta la productividad.



Integración sin modificar la distribución existente

El EAC 212a ofrece una implementación sencilla gracias a su navegación basada en contornos, que utiliza elementos naturales del entorno. Mediante sensores LiDAR, el equipo crea un mapa del entorno y navega de forma autónoma. No se requieren puntos de referencia artificiales ni modificaciones estructurales en la distribución del almacén. Esto reduce los plazos de entrega del proyecto, disminuye los costes de inversión y facilita la implementación de ajustes en la distribución.



Gracias a su compatibilidad con VDA 5050, el robot móvil se integra fácilmente en sistemas de control y host de nivel superior.



Flujo de materiales seguro en entornos dinámicos

El EAC 212a está diseñado para operar en entornos mixtos, junto con operarios y carretillas elevadoras manuales. Un sistema de sensores de seguridad de 360° monitoriza continuamente el entorno del equipo. Detecta obstáculos inesperados en la dirección de desplazamiento desde una altura de tan solo 70 mm y los evita de forma autónoma. Esto aumenta la seguridad operativa y estabiliza el flujo de materiales.



Alta disponibilidad gracias a la carga automática por oportunidad

Para un funcionamiento continuo y rentable, el EAC 212a está equipado con una batería de iones de litio de 130 Ah totalmente integrada y utiliza un sistema de carga automática por oportunidad. Mediante el sistema de control avanzado, el robot móvil puede programarse para desplazarse de forma autónoma a la estación de carga durante las pausas entre tareas y reanudar el transporte tras un breve período de carga.



Escalable y preparado para el futuro

El EAC 212a está diseñado como una solución escalable. Los proyectos pueden comenzar con pocos equipos y ampliarse según sea necesario. Las actualizaciones inalámbricas permiten el desarrollo continuo de funciones y casos de uso adicionales.







Contacto

Nombre contacto: Adriana Fraj

Descripción contacto: Marketing & Communication Manager Jungheinrich

Teléfono de contacto: 93 773 82 00



