Un autónomo de Madrid (Comunidad de Madrid) supera 43.344 € con Repara tu Deuda - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de noviembre de 2026.-

El cierre de una papelería dejó pagos pendientes a proveedores y trabajadores, además de una creciente carga financiera

El Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) ha permitido a un vecino de Madrid (Madrid, Comunidad de Madrid) dejar atrás una deuda de 43.344 euros que se originó durante la puesta en marcha de un negocio de papelería. Repara tu Deuda Abogados, despacho por excelencia en la tramitación de este recurso legal en la geografía española, ha intervenido en un procedimiento que pone de manifiesto las dificultades que pueden atravesar los pequeños emprendedores cuando un proyecto empresarial no alcanza la rentabilidad esperada.

De abrir una papelería a acumular préstamos para afrontar los gastos del cierre

El afectado decidió emprender con un establecimiento de papelería, para cuya apertura necesitó financiación. Los abogados de Repara tu Deuda Abogados explican que los primeros préstamos se destinaron tanto a iniciar la actividad como a sufragar las licencias y los permisos necesarios. Sin embargo, el negocio no consiguió generar beneficios suficientes para cubrir sus obligaciones económicas.

Ante esta situación, el emprendedor intentó mejorar los resultados mediante nuevas inversiones publicitarias. Según señalan los profesionales del despacho, solicitó financiación adicional para dar a conocer el establecimiento y atraer clientes, aunque los esfuerzos no tuvieron el efecto esperado. La falta de rentabilidad terminó obligándolo a cerrar la papelería, sin que ello supusiera el final de sus compromisos económicos.

El cierre abrió una etapa especialmente complicada. Los abogados detallan que tuvo que recurrir a otros créditos para afrontar los pagos pendientes a proveedores y trabajadores. Posteriormente, al carecer de recursos suficientes, continuó solicitando financiación para atender las cuotas de los préstamos anteriores. Esta sucesión de obligaciones incrementó progresivamente el endeudamiento hasta hacerlo insostenible.

Todavía trató de encontrar una alternativa mediante la reunificación de sus créditos, pero las entidades rechazaron la operación. Con unos ingresos que apenas le permitían cubrir sus necesidades esenciales, la Ley de Segunda Oportunidad se convirtió en la vía para resolver su situación de insolvencia.

Este mecanismo llegó a España en 2015 como una respuesta legal para particulares y autónomos incapaces de afrontar sus obligaciones económicas. Aunque inicialmente surgieron dudas sobre su aplicación práctica, su utilización se ha extendido hasta convertirse en una herramienta habitual para solicitar la cancelación de deudas. La difusión de resoluciones favorables también ha contribuido a que más personas conozcan esta posibilidad y se interesen por sus requisitos.

Además de su especialización en la Ley de Segunda Oportunidad, Repara tu Deuda Abogados desarrolla una labor de defensa de los derechos de los consumidores, mediante el análisis de contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas para detectar posibles cláusulas abusivas. Su enfoque combina la atención jurídica especializada con el estudio de las circunstancias particulares de cada cliente.

El cierre de la papelería puso fin a un proyecto empresarial, pero no tiene por qué condicionar el futuro económico de quien lo impulsó. Con la cancelación de los 43.344 euros, el afectado puede afrontar una nueva etapa sin aquella carga financiera.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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