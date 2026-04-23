AXA y Allianz reconocen a Globalfinanz como la mejor correduría en seguros de Vida Riesgo en 2025

Globalfinanz mejor correduría en seguros de Vida Riesgo en 2025 - Globalfinanz

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de abril de 2026. - Globalfinanz Correduría de Seguros ha sido reconocida en 2026 por AXA y Allianz como la mejor correduría en seguros de Vida Riesgo por los resultados obtenidos en el ejercicio 2025, un reconocimiento que refuerza su posicionamiento en este segmento del mercado asegurador español

La distinción pone en valor la especialización de Globalfinanz en el ramo de Vida, así como su modelo de asesoramiento independiente y orientado al cliente, dos de los pilares sobre los que la firma ha desarrollado su actividad en los últimos años.



Este reconocimiento otorgado en 2026 sobre la actividad desarrollada durante 2025 subraya la relevancia que sigue teniendo la especialización dentro del sector asegurador, especialmente en áreas como la protección familiar y la planificación financiera, donde el asesoramiento técnico y la capacidad de adaptación a las necesidades del cliente resultan determinantes.



Durante el ejercicio 2025, la correduría superó los 53 millones de euros en primas intermediadas y rebasó los 50.000 clientes, según los datos de la propia compañía, unas cifras que respaldan su crecimiento dentro del canal digital y su presencia en el mercado de los seguros de vida en España.



Los socios fundadores de Globalfinanz, Pepe Torregrosa y Jose Antonio Jareño, han señalado que este reconocimiento es el resultado del trabajo realizado por todo el equipo de la correduría. "Nos sentimos muy orgullosos de este reconocimiento, que refleja el esfuerzo, la profesionalidad y la excelencia de nuestro equipo de asesores", destacan.



Además de su especialización en seguros de vida, Globalfinanz cuenta con una sólida presencia en seguros de salud, responsabilidad civil profesional y previsión social empresarial, ampliando así su propuesta de valor tanto para particulares como para empresas.



Con este reconocimiento, Globalfinanz consolida su especialización en seguros de Vida Riesgo y refuerza su posicionamiento en este segmento del mercado asegurador español.



Sobre Globalfinanz

Globalfinanz es una correduría de seguros especializada en soluciones de protección y previsión, con una destacada trayectoria en el ámbito de los seguros de vida y una propuesta basada en el asesoramiento independiente y la atención personalizada.







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Autor: Globalfinanz