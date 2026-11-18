AxTodas reúne a referentes empresariales para reivindicar un liderazgo basado en el talento femenino - Womenalia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de noviembre

La sexta edición de AxTodas, el encuentro de emprendimiento femenino organizado por Womenalia, reunió los pasados días 11 y 12 de noviembre en el Espacio Maldonado de Madrid a directivas, empresarias, inversoras y emprendedoras para reflexionar sobre los desafíos del liderazgo, el crecimiento empresarial y las oportunidades del talento femenino.

La jornada central contó con la participación de Laura Ros Verhoeven, Managing Director de Volkswagen Group España; Laura Urquizu, President & CEO de Red Points; Roser Roca, Managing Director & CEO de Airbus GeoTech; Mariola Pina, Chairman & CEO de Getting Greener; Sonia Fernández, Partner de Kibo Ventures; e Ilyana Arbulu, consultora de Operaciones Clínicas en BetterHelp.

El programa también incluyó intervenciones de Krista Walochik, experta en igualdad y consejos de administración; Gustavo Entrala, especialista en inteligencia artificial; Jesús Alonso Gallo, inversor y emprendedor; e Inma Puig, psicóloga clínica y escritora, entre otros profesionales.

Liderazgo, diversidad y nuevas oportunidades para emprender

Uno de los principales mensajes del encuentro fue la necesidad de construir modelos de liderazgo basados en la confianza, la capacidad de decisión y el conocimiento personal.

Laura Ros Verhoeven, de Volkswagen Group España, afirmó que un líder no nace, un líder se hace. Un buen líder debe saber escuchar. Durante su intervención, destacó el autoconocimiento, el pensamiento estratégico y la gestión de equipos desde la confianza como algunas de las principales habilidades para ejercer un liderazgo eficaz.

Por su parte, Krista Walochik reivindicó la presencia femenina en los espacios de poder y decisión, recordando que las mujeres deben estar presentes allí donde se definen las estrategias empresariales. En esta misma línea, Jesús Alonso Gallo abordó la relación entre diversidad y rentabilidad empresarial, destacando los beneficios de incorporar diferentes perspectivas a los órganos de decisión.

El emprendimiento en etapas más avanzadas de la vida también tuvo su espacio. Mariola Pina, de Getting Greener, animó a las asistentes a emprender después de los 50 años: Nunca es tarde para emprender, ni hay un momento perfecto, subrayando la importancia de encontrar un propósito y una oportunidad real de mercado.

Desde su experiencia al frente de Red Points, Laura Urquizu compartió algunas claves para escalar un negocio, como identificar aquello que diferencia a una empresa de sus competidores y cuidar la relación con los clientes, a los que ha señalado como una de las principales fuentes de financiación.

La importancia de las redes de apoyo también ha estado presente en la intervención de Roser Roca, de Airbus GeoTech, quien animó a las participantes a buscar referentes y mentoras: Si ves una mujer que te inspira, hay que tener el coraje de pedirle ayuda.

Por su parte, Ilyana Arbulu, de BetterHelp, puso el foco en el bienestar personal como un elemento fundamental para afrontar los desafíos profesionales y las distintas etapas de la vida, incluido el emprendimiento.

AxTodas reconoce cinco proyectos liderados por mujeres en sus premios al emprendimiento

Uno de los momentos más destacados de AxTodas 2026 fue la entrega de los premios al emprendimiento femenino, que han reconocido cinco iniciativas empresariales por su innovación, sostenibilidad, contribución al bienestar y desarrollo del entorno rural.

El Premio AxTodas al Emprendimiento Femenino Innovador fue para Patricia Puiggros, por su proyecto Iki Health.

Por su parte, Elena Moreno, de Mekreo Engineering, recibió el Premio Especial Emprendimiento Sostenible – Gira Mujeres Coca-Cola, mientras que María Fe Paz, de Circular Lab, hizo lo propio con el Premio Especial Bienestar Emprendedor – BetterHelp.

El Premio Especial a la Emprendedora Rural – Emprender en Rural, Cátedra AgroBank UCLM quiso reconocer a Elena Fontán Alende, impulsora de Orixe Salgada.

Finalmente, Laura Periscal, de Artabria Nutracéuticos, se alzó con el Premio Especial Alma Emprendedora – Comunidad de Madrid.

Sobre AxTodas

AxTodas es un evento organizado por Womenalia en colaboración con la Comunidad de Madrid y con el apoyo de la GIRA Mujeres Coca-Cola, Iberia Cards, Betterhelp, Limak Construction Europe, Logicalis, AgroBank que, a través de la Cátedra con la UCLM “Mujer, empresa y mundo rural”, patrocina el premio especial a la Emprendedora Rural “Emprender en Rural #AxTodas2026 y La Tetera Azul.

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