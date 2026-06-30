Las ayudas públicas se normalizan y las pymes lideran el acceso a financiación, según Experian

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de junio 2026.- Las subvenciones y ayudas públicas a empresas y autónomos alcanzaron los 28.015,23 millones de euros en 2024, un 38,24 % menos que en 2023, año del máximo histórico impulsado por los fondos Next Generation EU. Las pymes recibieron 14.998,10 millones de euros, el 72 % del total de ayudas a sociedades mercantiles. La Administración General del Estado concentró el 92,21 % de la financiación pública a sociedades mercantiles, frente al 7,79 % de los organismos autonómicos

El Anuario 2024 y de la primera mitad del 2025 de Administraciones Públicas de Experian confirma que, tras el récord extraordinario alcanzado en 2023, la financiación pública a empresas en España ha entrado en una fase de normalización. En 2024, las Administraciones Públicas concedieron 28.015,23 millones de euros en subvenciones y ayudas a la actividad económica, lo que supone un descenso del 38,24% respecto a los 45.360,56 millones del ejercicio anterior.



Pese a esta corrección, el volumen de ayudas sigue muy por encima de los niveles previos a la pandemia y refleja la consolidación de un nuevo modelo de financiación pública en el que los fondos europeos, la transición energética y la digitalización continúan desempeñando un papel central.



Este anuario se ha realizado en colaboración con la Universidad Nebrija, en el marco de una alianza que refuerza la conexión entre el mundo empresarial y el académico. Esta colaboración permite unir los datos, la experiencia y visión de una empresa líder con el conocimiento, la investigación y el talento aportados por la universidad, dando como resultado una publicación que refleja una mirada rigurosa, actual y enriquecida sobre los principales temas de interés.



Las pymes, principales receptoras de la financiación pública

Dentro de la sección de las ayudas dirigidas a sociedades mercantiles, las pymes mantuvieron su posición de liderazgo y concentraron 14.998,10 millones de euros, frente a los 5.832,85 millones recibidos por las grandes empresas. En términos relativos, esto supone que las pymes absorbieron el 72% del total de la financiación concedida a sociedades mercantiles en 2024.



El informe muestra, además, que el número de operaciones también se moderó. En el conjunto del año se registraron 1.401.755 subvenciones y ayudas, frente a las 1.638.363 de 2023, lo que equivale a una caída del 14,44%.



El Estado mantiene el control de la financiación

Uno de los grandes rasgos estructurales que deja el Anuario es la fuerte concentración de la financiación pública en la Administración General del Estado. En 2024, el Estado canalizó el 92,21% de las ayudas dirigidas a sociedades mercantiles, mientras que los organismos autonómicos aportaron el 7,79% restante.



Por comunidades autónomas, Madrid se situó a la cabeza con 3.765,03 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana, con 3.662,24 millones, y Cataluña, con 2.923,04 millones.



Cambios sectoriales: industria manufacturera, educación y energía

El reparto sectorial de las ayudas refleja también la evolución de las prioridades públicas. En 2024, la industria manufacturera se mantuvo como el principal receptor, con 4.528,41 millones de euros, seguida del comercio al por mayor y al por menor, con 2.859,93 millones, y la educación, con 1.826,61 millones. La agricultura también ganó peso, con 1.489,61 millones.



En el primer semestre de 2025, la tendencia apunta a una nueva etapa, con una mayor relevancia del suministro de energía eléctrica y gas, que volvió a situarse entre los sectores más financiados, lo que sugiere un repunte de las ayudas ligadas a la transición energética y la descarbonización industrial.



La contratación pública gana peso

Frente a la moderación de las subvenciones, la licitación pública vivió en 2024 un fuerte impulso. El número de adjudicaciones a sociedades mercantiles alcanzó las 274.919 un 153,77% más que en 2023.



Este cambio confirma la transición desde una fase de concesión masiva de ayudas hacia una fase de ejecución de proyectos, en la que la contratación pública gana protagonismo como vía de canalización de los fondos públicos y europeos.



Primer semestre de 2025: continuidad de la desaceleración

Los datos del primer semestre de 2025 confirman la tendencia de ajuste. En ese periodo, las Administraciones Públicas concedieron 11.152,17 millones de euros, un 36,59% menos que en el mismo tramo de 2024. Las ayudas a sociedades mercantiles se situaron en 8.810,21 millones, mientras que las destinadas a entidades no mercantiles y autónomos alcanzaron 2.341,97 millones.



Aun así, el peso de las pymes se mantiene elevado: en el primer semestre de 2025 recibieron 6.545,95 millones de euros, frente a 2.167,38 millones de las grandes empresas.



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