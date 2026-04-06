BA111OD llega a Nicols para transformar la forma de entender la relojería

Relojes BA111OD con diseño contemporáneo y mecánica visible - BA111OD

(Información remitida por la empresa firmante)

Una nueva generación de relojes llega a Madrid con una propuesta más abierta, contemporánea y accesible

Madrid, 6 de abril de 2026.- Durante décadas, la alta relojería suiza ha estado definida por la tradición, la exclusividad y un cierto carácter cerrado. Hoy, ese paradigma empieza a cambiar. Y marcas como BA111OD son el reflejo más claro de esta transformación.



La firma, nacida en Neuchâtel, epicentro histórico de la relojería suiza, se incorpora a Nicols con una propuesta que rompe con los códigos clásicos del sector. Su enfoque no pasa por reinterpretar el pasado, sino por cambiar la forma en la que se diseñan, se presentan y se adquieren los relojes mecánicos.



En lugar de basarse únicamente en la herencia, BA111OD apuesta por la innovación: diseños contemporáneos, cajas con arquitectura visible y una relación más directa con el cliente. Una filosofía que conecta con una nueva generación que busca entender lo que lleva en la muñeca, no solo lucirlo.



Su incorporación a Nicols no es casual. La firma madrileña, con más de un siglo de historia en joyería, ha ido integrando en los últimos años una visión más amplia del lujo, donde conviven casas tradicionales con propuestas independientes que están redefiniendo el sector.



En este contexto, BA111OD encaja naturalmente. Sus relojes destacan por una estética moderna y por acercar la relojería mecánica a un público más amplio, sin perder el rigor técnico ni el cuidado en los acabados.



Con su incorporación, Nicols no solo amplía su selección de relojes, sino que refuerza una idea cada vez más presente en el sector, el lujo ya no se define solo por la tradición, sino también por la capacidad de innovar.



La colección de BA111OD ya se puede descubrir en las boutiques y página web de Nicols, marcando un nuevo capítulo en la relojería contemporánea en Madrid.

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