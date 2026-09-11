Babalúa consolida su crecimiento con su línea de negocio de eventos nacionales e internacionales - Babalúa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de septiembre de 2026.- La agencia creativa independiente con más de 17 años de trayectoria, ha convertido la producción de eventos y congresos en uno de sus principales motores de crecimiento. A través de un modelo integral que combina estrategia, creatividad y ejecución tanto a nivel nacional como internacional, Babalúa Events desarrolla experiencias de marca acompañando al cliente de principio a fin desde sus sedes en Madrid y Ciudad de México.

Un evento no puede limitarse a reunir a personas en un espacio. Tiene que contar una historia, transmitir los valores de la marca y generar una conexión real con quienes participan, explica Luis Riesgo Mantilla, fundador y director creativo.

La metodología se basa en tres fases: escuchar, crear y ejecutar. A partir del análisis de las necesidades del cliente, la agencia desarrolla un concepto creativo y ofrece un servicio integral, coordinando la producción de principio a fin durante todo el proceso. "El cliente encuentra en un mismo equipo la capacidad de pensar la estrategia, diseñar la experiencia y producir todos los elementos. El objetivo es quitar problemas al cliente, no crearlos", señala Claudia Tineo, manager de eventos internacionales.

Durante los últimos doce meses, Babalúa ha organizado más de 20 encuentros exclusivos, convenciones y grandes activaciones tanto en España como en más de 15 países de Europa y Latinoamérica, consolidando así el peso de su actividad internacional.

Dentro de este volumen, los congresos farmacéuticos ocupan un lugar destacado, asumiendo la agencia su secretaría técnica y la producción integral de todos los servicios necesarios. Como explica Lara Fernández, directora de comunicación: "Trabajar en otros países exige anticipación, flexibilidad y atención al detalle, con el objetivo de mantener la identidad de la marca en cada mercado".

Entre sus clientes figuran compañías como Endesa, DHL, Siemens Healthineers, Grupo Planeta, MERLIN Properties o Armstrong Laboratorios. "Lo más importante es que, al terminar el evento, el asistente conserve durante mucho tiempo la sensación de haber disfrutado cada momento", afirma Irene Madrid, manager de eventos nacionales.

Como agencia 360, Babalúa integra estrategia, creatividad y producción de eventos con capacidad audiovisual propia a través de Babalúa Films. El área de eventos acompaña el crecimiento de la compañía, que desde 2019 ha incrementado su facturación acumulada un 430%, ha crecido un 18% en el primer semestre de 2026 y prevé cerrar el año con un aumento del 10% en EBITDA. La agencia ocupa el puesto 45 del ranking de agencias independientes de El Publicista en 2025.

Contacto

Emisor: BABALÚA

Contacto: BABALÚA

Número de contacto: 0034687956969