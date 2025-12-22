Bahía Sur abre el restaurante especializado en los 100% ibéricos de Beher en su bulevar la Tajería - Bahía Sur

Con un local de más de 226 metros cuadrados y una terraza de 103 metros cuadrados, la Bodeguita de Beher se ha convertido en la segunda incorporación del nuevo espacio gastronómico la Tajería, tras la inauguración del restaurante Esencias del Mar el pasado mes de marzo

En concreto, el local de Beher de Bahía Sur se convertirá en el primero de la firma que ofrezca cerveza de bodega y, como novedad añadida, empleará la parrilla de carbón en la preparación de la mayoría de sus platos

San Fernando (Cádiz), 22 de diciembre de 2025.- El restaurante especializado en los 100% ibéricos de Beher acaba de aterrizar en la Tajería de Bahía Sur, su nuevo bulevar de ocio y restauración. Con un local de más de 226 metros cuadrados a los que hay que sumar algo más de 100 metros cuadrados de terraza, este restaurante especializado en productos completamente ibéricos se ha convertido en la segunda incorporación del espacio gastronómico con vistas a la bahía de Cádiz, tras la inauguración del restaurante Esencias del Mar el pasado mes de marzo.

Con la sinergia entre la cocina tradicional y la innovación por bandera, la carta de la Bodeguita de Beher destaca por su amplia variedad de productos ligados al cerdo 100% ibérico, que van desde jamones, cañas de lomo y embutidos de bellota hasta una variedad de tapas y raciones; todo ello acompañado de una selecta carta de vinos locales. En concreto, el local de Bahía Sur se convertirá en el primero de la firma que ofrezca cerveza de bodega y, como novedad añadida, empleará la parrilla de carbón en la preparación de la mayoría de sus platos.

Según ha explicado Jesús Pablo Miguel, director de expansión de Beher Stores, la marca ha elegido a Bahía Sur para abrir su nuevo espacio “por su importancia y potencial”, al estar ubicado en “una zona de influencia con un gran flujo de visitantes”. “Prevemos una gran acogida desde el primer momento, ya que contamos con un producto de calidad, atractivo y controlado por nosotros desde su origen”. “A esto se suma que nuestro local es abierto y diáfano, e incluso cuenta con una terraza con juegos para niños y adolescentes”, ha comentado.

La Bodeguita de Beher pertenece al grupo Beher, una empresa guijuelense con casi un siglo de recorrido. Nacida en los años 30, la empresa fundada por Bernardo Hernández dio sus primeros pasos con la comercialización de sus productos ibéricos artesanales, para posteriormente dar el salto a la cría de cerdo ibérico en instalaciones propias. En la actualidad, la compañía posee más de 32 establecimientos en España y Portugal.

El proyecto de la Tajería integrará varias propuestas culinarias en un entorno urbano-natural que invita a los visitantes a disfrutar de las vistas al mar y los atardeceres. Esta nueva zona redefine la experiencia del centro comercial tradicional al fusionar sabores autóctonos, ambiente al aire libre y actividades de ocio en pleno corazón de la Bahía de Cádiz.

Sobre Bahía Sur

El centro comercial Bahía Sur está ubicado en pleno corazón de la Bahía de Cádiz, es propiedad de Castellana Properties, empresa cotizada líder en el sector inmobiliario de retail, y está gestionado por Cushman & Wakefield. Ofrece un nuevo concepto de compras y ocio donde el entorno natural se funde para crear una experiencia única. En más de 59.000 metros cuadrados de superficie comercial, Bahía Sur brinda a los visitantes la posibilidad de disfrutar de un ocio diferenciado en uno de los parajes naturales de mayor valor de Andalucía.

