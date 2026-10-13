Bajan los robos en viviendas en Extremadura; el auge de las alarmas transforma la prevención del delito - Grupo Segurymat

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de octubre de 2026.-

La región mantiene la tasa de criminalidad más baja de España en un contexto nacional donde los contratos de seguridad superan los 3,5 millones, un 53 % más que en 2019. Grupo Segurymat analiza este cambio de paradigma.

La seguridad de hogares y negocios está experimentando una transformación estructural. Mientras los últimos datos oficiales muestran una evolución muy favorable en la reducción de delitos contra la propiedad en Extremadura, el número de personas y empresas que recurren a sistemas profesionales de seguridad continúa en un crecimiento histórico a nivel nacional.

La combinación de ambos fenómenos abre un debate de gran relevancia pública: ¿está la cultura de la prevención tecnológica contribuyendo a cambiar el escenario de seguridad en España? Aunque los datos no permiten establecer una relación causal directa, sí evidencian una clara correlación entre la menor incidencia de robos con fuerza y la implantación masiva de sistemas de alarma.

Extremadura: líder nacional en seguridad ciudadana

Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente a 2025, Extremadura registró una tasa de criminalidad de 34,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, consolidándose un año más como la comunidad autónoma más segura de España.

En el ámbito específico de los delitos contra la propiedad, la tendencia a la baja es notable. Ya en el ejercicio de 2024, la región contabilizó una reducción del 8,2 % en los robos con fuerza y del 8 % en los robos con violencia o intimidación, lo que supone un alivio significativo para propietarios de inmuebles residenciales y comerciales. En este contexto, la seguridad privada está adquiriendo un rol fundamental como herramienta de prevención activa.

En Grupo Segurymat trabajan con soluciones de seguridad para hogares, negocios, personas y vehículos, incluyendo alarmas, videovigilancia, control de accesos, sistemas antiocupación y otras tecnologías de protección.

Más de 3,5 millones de alarmas en España: un salto del 53 %

El Anuario Estadístico del Ministerio del Interior refleja un cambio de hábitos sin precedentes. A cierre de 2024, España superó los 3.502.718 contratos de gestión de alarmas vigentes, lo que representa un espectacular crecimiento del 53 % respecto a los 2.288.088 contratos registrados en 2019.

Esta evolución ascendente, sostenida año tras año (pasando de 2,5 millones en 2020 a más de 3,1 millones en 2023), demuestra que la instalación de sistemas conectados ha dejado de ser un artículo de lujo para convertirse en una herramienta básica de protección para particulares y empresas.

De la sirena tradicional a la seguridad inteligente

El concepto de seguridad ha evolucionado gracias a la tecnología. Los dispositivos ya no se limitan a emitir un aviso sonoro tras una intrusión; los sistemas actuales que ofrecen en Grupo Segurymat integran inteligencia artificial, videovigilancia avanzada, control de accesos, detección de incendios o inundaciones, entre otros.

La conexión ininterrumpida a una Central Receptora de Alarmas (CRA) permite un proceso profesional de verificación. Según la normativa del Ministerio del Interior, estas centrales verifican cada salto de alarma y, en caso de incidencia real, alertan de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pasando de un modelo reactivo a uno hiper-preventivo.

"Cada vez existe una mayor conciencia de que la seguridad no debe plantearse cuando ya ha ocurrido un incidente, sino mucho antes. El objetivo de un sistema profesional no es generar miedo, sino proporcionar herramientas eficaces para detectar, verificar y responder ante cualquier situación de riesgo." - Juan Carlos Mato, Director y CEO de Grupo Segurymat

¿Cómo protege la tecnología antes del robo?

El éxito de estos sistemas radica en la creación de múltiples capas de seguridad convergentes:

Disuasión y detección temprana: Sensores perimetrales y de accesos que alertan antes de que el intruso acceda al interior de la vivienda.

Verificación visual: Cámaras de videovigilancia que permiten a la CRA o al usuario comprobar qué está sucediendo en tiempo real desde el móvil.

Respuesta inmediata: Conexión continua y protocolos de actuación directa con la Policía.

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