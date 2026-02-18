Baker & Baker presenta la nueva imagen de su icónica gama Black Label - BAKER & BAKER

Madrid, 18 de febrero de 2026.

El fabricante europeo de productos de panadería y pastelería Baker & Baker presenta una renovación integral de la imagen de su reconocida gama premium Black Label, con ambiciosos planes de desarrollo de nuevos productos en 15 mercados europeos.

La gama Black Label, creada originalmente por la compañía para el mercado español en 2010, ha crecido en tamaño y variedad hasta incluir más de 40 productos premium en varias categorías de bollería americana y bollería tradicional. El mercado español fue elegido para este lanzamiento debido a su presencia sólida y consolidada dentro de la categoría, lo que lo convirtió en una opción especialmente relevante y estratégica para introducir la gama Black Label.

Apoyándose en el fuerte reconocimiento que Black Label ya posee en el ámbito de la panadería y foodservice, este relanzamiento potencia aún más la marca para reforzar su conexión tanto con clientes como con consumidores.

La gama Black Label incluye una amplia variedad de muffins, boogies cookies con sabores de chocolate y fruta dentro de la categoría de bollería americana y bollería tradicional. En el mercado español destacan las ensaimadas y palmeras como especialidades clave dentro de esta gama, ya que gozan de un amplio reconocimiento y alta valoración en los hábitos de consumo locales.

Esta extensa gama está disponible en toda Europa y Oriente Medio y está dirigida a los canales de panadería, pastelería y foodservice aprovechando la creciente tendencia hacia la alta calidad. Elaborados con cuidado y bajo los más altos estándares, los productos Black Label combinan ingredientes premium, rellenos y coberturas irresistibles, y sabores contemporáneos.

Baker & Baker ha llevado a cabo un rebranding completo de la gama, con una imagen renovada, atemporal y moderna que transmite innovación y calidad, incluyendo un nuevo logotipo, un nuevo eslogan y un packaging de alto impacto. Dirigida tanto a clientes nuevos como existentes, la gama Black Label contará además con una estrategia de marketing integral que incluirá redes sociales, relaciones públicas y ferias comerciales, así como una amplia gama de materiales de activación en el punto de venta, como posters, vitrinas expositoras de producto y displays de mesa.

La gama Black Label es ideal para negocios de panadería, pastelería y foodservice que buscan ofrecer un segmento premium claramente diferenciado a sus clientes y generar un crecimiento adicional del margen.

El 80% de los consumidores señala el sabor como el principal factor a la hora de elegir un snack, lo que subraya la importancia de apostar por ingredientes de alta calidad dentro de la oferta de la panadería y pastelería.

Con la marca ya preparada para una futura expansión en retail, se prevén nuevas extensiones de la gama.

Baker & Baker comenta:

“La gama Black Label representa el segmento más premium de la gama de productos de Baker & Baker, y estamos realmente entusiasmados de compartir esta nueva imagen con nuestros clientes”.

“La gama mantendrá la misma calidad y sabor que nuestros clientes esperan, y creemos que la nueva imagen logrará destacar y generar impacto entre los consumidores de toda Europa”

La gama Black Label de Baker & Baker está disponible en países de toda Europa, incluidos el Reino Unido, Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos e Italia, así como en varios países de Europa del Este y Oriente Medio.

